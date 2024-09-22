США, Япония, Австралия и Индия не упомянули Россию в призыве к миру на Украине
Лидеры стран QUAD на встрече в Уилмингтоне. Обложка © X / President Biden
Президент США Джо Байден, а также премьер-министры Японии, Австралии и Индии Фумио Кисида, Энтони Албаниз и Нарендра Моди сделали совместное заявление по итогам саммита Четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD) в Уилмингтоне, штат Делавэр. В коммюнике содержится призыв к мирному урегулированию украинского конфликта, но нет ни единого упоминания России.
В опубликованном Белым домом документе говорится, что каждый из участников встречи посещал Киев с февраля 2022 года. Вашингтон, Токио, Канберра и Нью-Дели глубоко обеспокоенны бушующим конфликтом и настаивают на его скорейшем завершении.
«Мы подтверждаем необходимость всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом, соответствующего целям и принципам Устава ООН, включая уважение суверенитета и территориальной целостности», — сказано в заявлении.
Ранее в МИД РФ отмечали, что Москва и Киев легко могут найти место и время для беседы, однако переговоры не состоятся, пока не будет определена точная тема обсуждений. Украина тем временем продолжает отказываться от любых компромиссов, параллельно разрабатывая план дипломатического урегулирования конфликта. В качестве модератора будущей встречи власти Незалежной хотят задействовать Индию.