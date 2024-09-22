США, Япония, Австралия и Индия не упомянули Россию в призыве к миру на Украине

Президент США Джо Байден, а также премьер-министры Японии, Австралии и Индии Фумио Кисида, Энтони Албаниз и Нарендра Моди сделали совместное заявление по итогам саммита Четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD) в Уилмингтоне, штат Делавэр. В коммюнике содержится призыв к мирному урегулированию украинского конфликта, но нет ни единого упоминания России.

В опубликованном Белым домом документе говорится, что каждый из участников встречи посещал Киев с февраля 2022 года. Вашингтон, Токио, Канберра и Нью-Дели глубоко обеспокоенны бушующим конфликтом и настаивают на его скорейшем завершении.