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22 сентября, 01:51

США, Япония, Австралия и Индия не упомянули Россию в призыве к миру на Украине

Лидеры стран QUAD на встрече в Уилмингтоне. Обложка © X / President Biden

Лидеры стран QUAD на встрече в Уилмингтоне. Обложка © X / President Biden

Президент США Джо Байден, а также премьер-министры Японии, Австралии и Индии Фумио Кисида, Энтони Албаниз и Нарендра Моди сделали совместное заявление по итогам саммита Четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD) в Уилмингтоне, штат Делавэр. В коммюнике содержится призыв к мирному урегулированию украинского конфликта, но нет ни единого упоминания России.

В опубликованном Белым домом документе говорится, что каждый из участников встречи посещал Киев с февраля 2022 года. Вашингтон, Токио, Канберра и Нью-Дели глубоко обеспокоенны бушующим конфликтом и настаивают на его скорейшем завершении.

«Мы подтверждаем необходимость всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом, соответствующего целям и принципам Устава ООН, включая уважение суверенитета и территориальной целостности», — сказано в заявлении.

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Ранее в МИД РФ отмечали, что Москва и Киев легко могут найти место и время для беседы, однако переговоры не состоятся, пока не будет определена точная тема обсуждений. Украина тем временем продолжает отказываться от любых компромиссов, параллельно разрабатывая план дипломатического урегулирования конфликта. В качестве модератора будущей встречи власти Незалежной хотят задействовать Индию.

Илья Пушкарев
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