«Хезболла» нанесла серию ракетных ударов по Израилю

Израиль подвергся ракетному удару со стороны ливанской группировки «Хезболла» в ночь на 22 сентября. По данным шиитов, по целям на территории еврейского государства было выпущено свыше 100 ракет. В ЦАХАЛ же насчитали около десяти боеголовок, большинство из которых удалось сбить.