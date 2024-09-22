«Хезболла» нанесла серию ракетных ударов по Израилю
Израиль подвергся ракетному удару со стороны ливанской группировки «Хезболла» в ночь на 22 сентября. По данным шиитов, по целям на территории еврейского государства было выпущено свыше 100 ракет. В ЦАХАЛ же насчитали около десяти боеголовок, большинство из которых удалось сбить.
Удары наносились 220-мм ракетами «Фади-1» и 302-мм «Фади-2». Телеканал Al Arabiya утверждает, что главной целью «Хезболлы» стала авиабаза ВВС Израиля «Рамат-Давид». Спустя несколько часов атака повторилась: на этот раз ливанская группировка задействовала 15 ракет.
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