«Хезболла» ударила по предприятиям израильского ВПК в ответ на подрыв пейджеров
Вооруженные отряды шиитской милиции "Хезболла" нанесли ракетные удары по предприятиям израильского военно-промышленного комплекса (ВПК) к северу от города Хайфа. Об этом говорится в коммюнике формирования.
Последствия атаки «Хезболлы» по предприятиям израильского ВПК к северу от Хайфы. Видео © X / HadiNasrallah
«Бойцы исламского сопротивления обстреляли заводы израильской военной компании Rafael, которые специализируется на выпуске электронных средств связи и оборудования. Эти предприятия расположены в районе Зовулон, к северу от города Хайфа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что атака произведена с применением ракет Fadi-1 (дальность полета 80 километров) и Fadi-2 (дальность полета 105 километров), а также реактивной установки «Катюша».
В коммюнике также говорится, что атака была совершена в ответ на жестокую расправу, устроенную в различных регионах Ливана 17 и 18 сентября путём подрыва пейджеров. Тем временем на севере Израиля больницы перевели на работу в помещения с повышенной защитой от ракетных обстрелов. Пациентов транспортируют в палаты, построенные в подземной парковке.
Напомним, 20 сентября израильская авиация выпустила четыре ракеты по южному пригороду Бейрута. По некоторым данным, был убит один из высокопоставленных офицеров «Хезболлы». Politico узнало, что в связи с последним обострением администрация президента США Джо Байдена боится начала настоящей войны в регионе.
X / HadiNasrallah