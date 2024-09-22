«Хезболла» ударила по предприятиям израильского ВПК в ответ на подрыв пейджеров

Вооруженные отряды шиитской милиции "Хезболла" нанесли ракетные удары по предприятиям израильского военно-промышленного комплекса (ВПК) к северу от города Хайфа. Об этом говорится в коммюнике формирования.

Последствия атаки «Хезболлы» по предприятиям израильского ВПК к северу от Хайфы. Видео © X / HadiNasrallah

«Бойцы исламского сопротивления обстреляли заводы израильской военной компании Rafael, которые специализируется на выпуске электронных средств связи и оборудования. Эти предприятия расположены в районе Зовулон, к северу от города Хайфа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что атака произведена с применением ракет Fadi-1 (дальность полета 80 километров) и Fadi-2 (дальность полета 105 километров), а также реактивной установки «Катюша».