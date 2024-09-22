Состояние семьи, отравившейся в Красноярском крае, остаётся стабильно тяжёлым
Врачи оценивают состояние членов семьи из Красноярского края, которые отравились пельменями, как стабильно тяжёлое. Об этом доложила пресс-служба СледКома региона.
«Члены семьи находятся в стабильно тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.
Напомним, в Красноярском крае двое детей скончались после употребления курицы и пельменей, купленных в сельском магазине на развес в селе Красная Сопка. 22 сентября стало известно о новой жертве отравления. Мать детей, за жизнь которой борются врачи, находится на девятом месяце беременности. Правоохранители провели допрос владельца магазина.
Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas