Президент Герцог заявил о непричастности Израиля к подрыву пейджеров в Ливане
Тель-Авив не имеет никакого отношения к подрыву пейджеров в Ливане. С таким заявлением выступил президент Израиля Ицхак Герцог в эфире британского телеканала Sky News.
«Я сразу отрицаю какую-либо причастность к той или иной операции», — заявил политик.
Напомним, 17 сентября случилась массированная атака на «Хезболлу» с помощью дистанционного подрыва подставных пейджеров со взрывчаткой внутри. Для увеличения урона за секунды до взрыва на устройства отправлялись сообщения на арабском языке. Несовместимые с жизнью травмы получили 25 человек, ещё 608 отделались ранениями.
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