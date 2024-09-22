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22 сентября, 11:57

Президент Герцог заявил о непричастности Израиля к подрыву пейджеров в Ливане

Тель-Авив не имеет никакого отношения к подрыву пейджеров в Ливане. С таким заявлением выступил президент Израиля Ицхак Герцог в эфире британского телеканала Sky News.

«Я сразу отрицаю какую-либо причастность к той или иной операции», — заявил политик.

Reuters: Члены «Хезболлы» получили пейджеры за считаные часы до взрывов
Reuters: Члены «Хезболлы» получили пейджеры за считаные часы до взрывов

Напомним, 17 сентября случилась массированная атака на «Хезболлу» с помощью дистанционного подрыва подставных пейджеров со взрывчаткой внутри. Для увеличения урона за секунды до взрыва на устройства отправлялись сообщения на арабском языке. Несовместимые с жизнью травмы получили 25 человек, ещё 608 отделались ранениями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / kasarp studio

Николай Рюмин
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