Юристы объяснили, в каком случае Ирина Болгар всё же может получить часть Telegram
Юрист Венчакова: Болгар может отсудить у Дурова долю в Telegram, но не в РФ
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
После ареста основателя Telegram Павла Дурова возникло опасение, что Франция попытается отобрать у него мессенджер, однако в реальности на долю начала претендовать Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей предпринимателя. Юрист Анна Венчакова напомнила, что по российскому законодательству женщина не может признать соцсеть совместно нажитым имуществом, если не состояла с бывшим в официальном браке.
«По законодательству РФ нельзя говорить о том, что Telegram — это совместно нажитое имущество, поскольку у Дурова и Болгар брак не зарегистрирован. Однако не исключено, что спор о разделе имущества, если таковой случится, будет рассматриваться по праву другой страны», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Аналогичного мнения придерживается и юрист Анна Венчакова. По её словам, Болгар может отсудить у Дурова долю в Telegram, если имущественный спор будет рассматриваться в правовом поле иного государства. Эксперт напомнила, что головной офис мессенджера базируется в Эмиратах, а сам Дуров — гражданин РФ, ОАЭ, Франции, а также Сент-Китс и Невис.
Напомним, Ирина Болгар ворвалась в инфополе, назвав себя матерью троих детей Павла Дурова. Она уже успела предоставить свидетельств о рождении и документы о признании отцовства. Болгар заявила, что училась в Санкт-Петербурге вместе с предпринимателем, при этом в брак она не вступала, но дала детям его фамилию. Также она подала на основателя Telegram в суд, утверждая, что он якобы избивал младшего сына. Позже женщина сочла соцсеть совместно нажитым имуществом.