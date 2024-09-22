Юристы объяснили, в каком случае Ирина Болгар всё же может получить часть Telegram

После ареста основателя Telegram Павла Дурова возникло опасение, что Франция попытается отобрать у него мессенджер, однако в реальности на долю начала претендовать Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей предпринимателя. Юрист Анна Венчакова напомнила, что по российскому законодательству женщина не может признать соцсеть совместно нажитым имуществом, если не состояла с бывшим в официальном браке.

«По законодательству РФ нельзя говорить о том, что Telegram — это совместно нажитое имущество, поскольку у Дурова и Болгар брак не зарегистрирован. Однако не исключено, что спор о разделе имущества, если таковой случится, будет рассматриваться по праву другой страны», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».