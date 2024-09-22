В Армении анонсировали возобновление протестов против Никола Пашиняна
Лидер оппозиции Армении Баграт Галстанян анонсировал новые протесты со 2 октября
Протест в Армении. Обложка © ТАСС / Александр Патрин
В Армении со 2 октября возобновятся протесты с требованием премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщил лидер протестов в стране, архиепископ Баграт Галстанян.
«Мы возобновим активную борьбу со 2 октября, собравшись в 18.30 (17.30 по московскому времени) на Площади Республики [в Ереване], чтобы вступить в интенсивную и последовательную фазу борьбы, упорную, неотступную, с гарантированной победой», — пояснил архиепископ на выступлении перед соратниками.
Напомним, что массовые протесты с призывом отставки Никола Пашиняна регулярно вспыхивают в Ереване после начала процесса делимитации границы с Азербайджаном. Новым премьером оппозиция требует назначить архиепископа Баграта Галстаняна. Глава правительства пытался умерить пыл сограждан с помощью видеообращения, однако результат оказался околонулевым. При этом премьер-министр продолжает утверждать, что кабмин уйдёт в отставку только в том случае, если этого захотят граждане страны.