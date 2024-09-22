В Армении анонсировали возобновление протестов против Никола Пашиняна

В Армении со 2 октября возобновятся протесты с требованием премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщил лидер протестов в стране, архиепископ Баграт Галстанян.

«Мы возобновим активную борьбу со 2 октября, собравшись в 18.30 (17.30 по московскому времени) на Площади Республики [в Ереване], чтобы вступить в интенсивную и последовательную фазу борьбы, упорную, неотступную, с гарантированной победой», — пояснил архиепископ на выступлении перед соратниками.