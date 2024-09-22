Предполагаемая мать детей Дурова заявила, что потеряла связь с его братом

«Связи с отцом детей не было. И её до сих пор не хватает. Николай (Брат Павла Дурова. — Прим.Life.ru) перестал мне отвечать, несмотря на то, что у нас много лет были очень тёплые семейные отношения», — написала Болгар в соцсети, где также пожаловалась на отсутствие финансовой поддержки от Дурова.