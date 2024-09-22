Предполагаемая мать детей Дурова заявила, что потеряла связь с его братом
Мать детей Дурова Ирина Болгар: Брат Павла Николай перестал отвечать на сообщения
Павел Дуров, его брат Николай и предполагаемая мать троих детей основателя Telegram Ирина Болгар с дочкой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ missbolgar
Предполагаемая мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова заявила, что потеряла связь с его братом Николаем. По словам Ирины Болгар, мужчина перестал отвечать на её сообщения.
«Связи с отцом детей не было. И её до сих пор не хватает. Николай (Брат Павла Дурова. — Прим.Life.ru) перестал мне отвечать, несмотря на то, что у нас много лет были очень тёплые семейные отношения», — написала Болгар в соцсети, где также пожаловалась на отсутствие финансовой поддержки от Дурова.
Напомним, Ирина Болгар ворвалась в инфополе, назвав себя матерью троих детей Павла Дурова. Она уже успела предоставить свидетельств о рождении и документы о признании отцовства. Болгар заявила, что училась в Санкт-Петербурге вместе с предпринимателем, при этом в брак она не вступала, но дала детям его фамилию. Также она подала на основателя Telegram в суд, утверждая, что он якобы избивал младшего сына. Позже женщина сочла соцсеть совместно нажитым имуществом.