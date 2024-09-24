Производитель дихлофоса отреагировал на отравление красноярской семьи, где умерли четверо детей
Производитель дихлофоса в курсе ситуации с отравившейся под Красноярском семьёй
Средства, которыми обрабатывали дом многодетной семьи в день отравления. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Новосибирский завод по производству дихлофоса в курсе инцидента с отравившейся семьёй из Красноярского края, где умерли четверо детей. Сейчас компания «Сибиар» собирает необходимую информацию и ждёт официального заключения.
«Исходных данных пока не хватает. Поэтому дождемся официального заключения и понимания ситуации», — цитирует РИА «Новости» представителя завода.
Собеседник агентства отметил, что предприятие пока не получало запросов от правоохранительных органов. Кроме того, по его словам, за все 30 лет производства не было ни одного случая отравления продукцией от «Сибиар» со смертельным исходом.
Ранее стало известно, что следы вещества, входящего в состав дихлофоса, нашли в анализах отравившейся семьи. В СК ещё вчера сообщали, что в день отравления отец обработал дихлофосом дом, в котором они проживали.
Трагедия разыгралась в селе Красная Сопка 21 сентября. Накануне семья из шести человек поужинала пельменями и курицей и легла спать. Утром всем стало плохо, из-за чего они обратились к медикам. С 21 по 23 сентября в больнице умерли четверо детей. Их беременная мать и отец остаются в больнице, они пришли в сознание, их уже допросили следователи. В прокуратуре считают, что основная причина отравления семьи — дихлофос.