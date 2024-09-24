Производитель дихлофоса отреагировал на отравление красноярской семьи, где умерли четверо детей

Новосибирский завод по производству дихлофоса в курсе инцидента с отравившейся семьёй из Красноярского края, где умерли четверо детей. Сейчас компания «Сибиар» собирает необходимую информацию и ждёт официального заключения.

«Исходных данных пока не хватает. Поэтому дождемся официального заключения и понимания ситуации», — цитирует РИА «Новости» представителя завода.

Собеседник агентства отметил, что предприятие пока не получало запросов от правоохранительных органов. Кроме того, по его словам, за все 30 лет производства не было ни одного случая отравления продукцией от «Сибиар» со смертельным исходом.

