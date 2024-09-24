В США считают, что третья мировая может начаться уже через шесть недель

Результаты выборов президента Соединённых Штатов могут приблизить планету к третьей мировой войне. Об этом заявил американский активист, ветеран Военно-морского флота (ВМФ) США Джек Пособец.

«Через шесть недель мы узнаем, будут ли у нас доступные продукты или мы получим третью мировую войну», — написал он в соцсети Х.