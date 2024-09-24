В США считают, что третья мировая может начаться уже через шесть недель
Ветеран ВМФ США Пособец: Третья мировая война может начаться через шесть недель
Результаты выборов президента Соединённых Штатов могут приблизить планету к третьей мировой войне. Об этом заявил американский активист, ветеран Военно-морского флота (ВМФ) США Джек Пособец.
«Через шесть недель мы узнаем, будут ли у нас доступные продукты или мы получим третью мировую войну», — написал он в соцсети Х.
Сейчас в США ведётся ожесточённая предвыборная гонка. Согласно соцопросам, преимущество на стороне кандидатки от Демократической партии — Камалы Харрис. Однако после того, как на Трампа 15 сентября была совершена очередная попытка покушения, его шансы на победу в президентских выборах выросли до 50%. Голосование состоится уже 5 ноября.
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