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24 сентября, 13:44

В США считают, что третья мировая может начаться уже через шесть недель

Ветеран ВМФ США Пособец: Третья мировая война может начаться через шесть недель

Результаты выборов президента Соединённых Штатов могут приблизить планету к третьей мировой войне. Об этом заявил американский активист, ветеран Военно-морского флота (ВМФ) США Джек Пособец.

«Через шесть недель мы узнаем, будут ли у нас доступные продукты или мы получим третью мировую войну», — написал он в соцсети Х.

Сейчас в США ведётся ожесточённая предвыборная гонка. Согласно соцопросам, преимущество на стороне кандидатки от Демократической партии — Камалы Харрис. Однако после того, как на Трампа 15 сентября была совершена очередная попытка покушения, его шансы на победу в президентских выборах выросли до 50%. Голосование состоится уже 5 ноября.


Трамп сделал заявление на случай проигрыша на предстоящих выборах
Трамп сделал заявление на случай проигрыша на предстоящих выборах
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Shaplov Evgeny

Наталья Демьянова
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