Шторм-новости СВО: Штурм Угледара, рассказы беженцев о зверствах ВСУ в Курской области, ситуация 26 сентября Армии России остаётся примерно два километра до реки Оскол, президент Чехии призвал Украину отказаться от территорий ради мира — дайджест в материале Life.ru 25 сентября, 21:07 Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В Угледаре после массированных авиа- и артиллерийских ударов начались городские бои, наши штурмовики атакуют хунту. На Харьковском направлении нацистов выдавливают за реку Оскол, до неё нашим подразделениям осталось два километра. Поражения ВСУ связывают с операцией в Курской области, где украинские военные занимаются мародёрством и насилием в отношении местного населения. На фоне этого президент Чехии высказал сомнения о возможности «чистой победы Украины».

Донецкая Народная Республика — Угледар, 26 сентября

В Донецкой Народной Республике после нескольких дней усиленной артиллерийской подготовки наши солдаты зашли в Угледар. «Солнцепёки» и ФАБы помогли расчистить логово хунты. Предварительно, город был охвачен с флангов, позиции украинцев на востоке и западе от города уже под нашим контролем. У ВСУ, по некоторым данным, осталась только одна грунтовая дорога из города.

Telegram-канал «Два майора» пишет: «После нескольких недель наступательных действий Армии России Угледар взят почти в полный охват, вчера к вечеру оставался узкий коридор и одна дорога на север для выхода. Теперь и она под нашим огневым контролем, пути отхода для врага остались только через поля. Серьёзно интенсифицированы удары артиллерии всех видов и авиации по Угледару, разошлись кадры присутствия передовых групп нашей пехоты».

На шахтах Угледара наши флаги. Видео © Telegram / Condottiero ™

На выходе из города ВСУ встречает российская авиация, наносящая удары по Богоявленке и Новоукраинке. Шахты вокруг Угледара уже взяты нашими солдатами, там вывешены национальные флаги. С высоты шахтовых вышек удобно осуществлять корректировку артиллерии по отступающему противнику. Тем временем украинская пропаганда уже готовит собственное население к сдаче Угледара. Она заявляет о «небольшой важности» города. Аналогично действуют и западные СМИ, добавляя, что сдача города — результат отвлечения ВСУ на операцию в курском приграничье.

— Ключевой логистический узел Киева, окружённый автомагистралями и разделённый крупной железнодорожной линией, скоро падёт, — пишет The WarZone. Экс-начальник пресс-службы Генерального штаба ВСУ полковник Владислав Селезнёв сообщил, что украинским подразделениям осталось несколько дней. По его словам, 72-я дивизия, которая всё это время охраняла город, серьёзно истощена — и пока не ясно, есть ли у командования ресурсы для продолжения обороны города.

Курская область, 26 сентября

Российские солдаты продолжают одну за одной сжигать вражеские единицы техники в Курской области. В этот раз на кадры попало уничтожение БТР западного производства и грузовика. Тела украинских оккупантов, разбросанные вдоль дорог, забирать никто не спешит. Попавшим в плен украинцам везёт больше — они пытаются просить прощения за свои зверства. О них между тем рассказывают местные жители.

Военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Военный эксперт Борис Рожин передаёт слова суджанца: «8 августа он хотел сходить в магазин за хлебом, однако на перекрёстке встретил боевиков, которые потребовали у него документы. Житель ответил, что они находятся у него дома, и вместе с представителями ВСУ проследовал за ними. Там они ударили его по затылку прикладом и подножкой уложили на пол, сказали ждать их прихода и не думать о побеге.

Сразу после ухода боевиков беженец с супругой вышел в огород для оценки обстановки, однако понял, что стоит переждать в подвале до ночи. Во время нахождения в огороде он слышал, как на соседней улице громко кричала взрослая женщина, которую он хорошо знал, и её маленькая дочь. Затем последовала автоматная очередь и тишина. После того как удалось отсидеться в подвале, ночью пара вышла в сторону Суджи, где их встретили уже наши военные и помогли с эвакуацией».

Харьковская область, 26 сентября

ВС РФ смогли уничтожить дальнобойную РСЗО «Вампир», которую украинцы использовали для ударов по Белгороду. Насчёт второй установки Telegram-канал «Zаписки Vетерана» пишет: «Ведётся охота на второй расчёт РСЗО «Вампир». То, что и он будет уничтожен, у меня сомнений нет».

Авиаудар ВКС крылатой бомбой ОДАБ-1500 по местонахождению вэсэушников из 14-й ОМБр и их техники в районе Купянска, Харьковская область. Видео © Telegram / Пригожин в Telegram

На Купянском направлении продолжает развиваться наступление ВС РФ, один из руководителей украинской 3-й штурмовой бригады подтвердил занятие нашими силами Песчаного. По словам украинца, ВС РФ рвутся к реке Оскол: «Ситуация в полосе ответственности 3-й штурмовой бригады остаётся также действительно очень сложной. Враг сейчас немного изменил свою тактику, перешёл опять же к активным наступательным штурмовым действиям, однако сейчас уже использует технику. Это и танки, и БТРы, и БМП, МТ-ЛБ, автомобильная техника, колёсная, конечно, мотоциклы, мопеды. И просто штурмовые группы, как у нас говорят, «на ноге» штурмуют». Сейчас до реки Оскол Армии России остаётся примерно два километра.

В Европе не верят в победу Украины

Президент Чехии Петр Павел усомнился в победе Украины. Чешского лидера неожиданно начала заботить судьба украинцев. В своём интервью для New York Times он затронул тему чудовищных потерь среди населения и задался вопросом о цене возможной победы. СМИ передают его слова: «Победа над РФ ценой уничтожения половины населения Украины не может быть победой. Поддержка Украины в восстановлении территориальной целостности — это наша конечная цель, но мы должны реалистично оценивать временные рамки и то, какой ценой эта цель может быть достигнута».

Почему только глава Чехии не верит в сомнительный план Киева? Это не так. Руководство Венгрии и Словакии также отказывается от поддержки киевского режима не первый месяц. Очевидно, что Петр Павел ориентируется на мнение своего населения, которое устало от трат на украинскую оборону. Подобная тенденция прослеживается в большинстве европейских стран.

Авторы Кирилл Золотарев