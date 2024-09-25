«Родился в актёрской распашонке»: Коллеги Мадянова рассказали, каким был звезда фильма «Солдаты» Юрий Стоянов признался, что до самой смерти Мадянов выглядел «как огурчик» 25 сентября, 19:15 Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / madianovroman

Работавшие на одной сцене с заслуженным артистом России Романом Мадяновым коллеги рассказали журналистам, каким запомнили выдающегося актёра и что отличало его от других. Многие вспоминают, что он очень стойко переносил обнаруженное у него онкологическое заболевание и не падал духом.

Как рассказал «Вечерней Москве» актёр Юрий Стоянов, Мадянов никому не жаловался на свою болезнь, всегда выглядел бодрым и энергичным. Хотя это был тяжёлый для него период, когда приходилось посещать химиотерапию, а на съёмочную площадку ему даже вызывали медсестёр.

«Он всегда выходил как огурчик, на эти темы абсолютно не разговаривал. А если и разговаривал, то спокойно, очень по-мужски», — поделился Стоянов.

Известный по фильму «Бригада» актёр Владимир Вдовиченков назвал Мадянова в беседе с NEWS.ru «хорошим мужиком», который всегда отличался своей общительностью, энергией и, конечно, талантом. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева добавила, что с актёром всегда было легко сотрудничать и сниматься в одном проекте.

«Он был очень хорошим артистом, долго играл в театре имени Маяковского, его любил главный режиссёр Андрей Гончаров. Роман — чудесный партнёр и талантливый человек», — рассказала она телеканалу «Звезда».

Актёр Оскар Кучера также признался в интервью «Газете.ru», что Мадянов был замечательным коллегой. Артисты вместе снимались в сериале «Солдаты», который сразу же полюбился зрителям и стал своеобразным символом своего времени. По его словам, Мадянов — величайший артист, который «мог, изображая любого подонка, влюбить в себя абсолютно всех зрителей».

Режиссёр Александр Мохов вспоминает, что актёр отличался своей харизмой, умел притягивать людей и увлекать их одной идеей. В беседе с 360.ru он назвал Мадянова очень компанейским, добрым, весёлым и солнечным человеком. По его мнению, артист мог бы сыграть ещё много-много ролей, его творческий потенциал не был исчерпан. А актриса Ирина Розанова добавила, что одарённость Мадянова была очевидна ещё во времена его институтской молодости.

«Он и в институте уже родился в актёрской распашонке. Он был артистом, и уже более профессионален, чем все остальные. Мало того что он мой однокурсник, мы с ним родились в один день», — поделилась она воспоминаниями с RT.

Авторы Татьяна Миссуми