Делу отпущенного из СИЗО генерала Спартака дали ход
Дело генерала Попова поступило в Тамбовский гарнизонный военный суд
Генерал-майор Иван Попов с позывным Спартак. Обложка © Life.ru
Тамбовский гарнизонный военный суд принял к рассмотрению уголовное дело в отношении командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, которого обвиняют в хищении металлопроката для СВО на сумму в 130 миллионов рублей. Об этом стало известно из материалов самого суда.
«Дата поступления… 25.09.2024… Лица… Моисеев Сергей Владимирович; Попов Иван Иванович», — сказано в картотеке дел на сайте судебной инстанции.
Бизнесмен Сергей Моисеев, упоминаемый в уголовном деле, также проходит обвиняемым по факту хищения. Его арестовали вместе с Поповым ещё в мае и поместили под домашний арест.
Напомним, Иван Попов был арестован в мае. Ему вменяют вину за мошеннические действия и служебный подлог. По данным правоохранителей, генералу удалось похитить более чем 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, предназначенных для защитных конструкций в зоне СВО, на сумму в 130 миллионов рублей. Изначально офицера решили отправить в изолятор, но позже поместили под домашний арест. Уже сообщалось, что слушания по уголовному делу начнутся в Тамбовском гарнизонном военном суде в октябре этого года.