Делу отпущенного из СИЗО генерала Спартака дали ход

Тамбовский гарнизонный военный суд принял к рассмотрению уголовное дело в отношении командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, которого обвиняют в хищении металлопроката для СВО на сумму в 130 миллионов рублей. Об этом стало известно из материалов самого суда.