Москвич проломил череп «соседу-качку» колбой от кальяна и забил его насмерть

Москвич проломил соседу череп колбой от кальяна и забил его насмерть. Убийца хотел доказать своей девушке, что сможет «уложить качка», который работал фитнес-тренером, пишет SHOT.

Эдуард Дажинов и Даниил Волков. Фото © SHOT

53-летний Эдуард вернулся домой на Войковскую в минувший вторник около 9 вечера, входил в квартиру, как вдруг сзади на него налетел молодой сосед, стукнув по голове колбой от кальяна. Удар был такой силы, что колба разбилась. Парень не унимался и ударил второй раз «розочкой» фитнес-тренера по голове, отчего тот упал в коридоре у себя дома. Агрессивный сосед продолжил бить окровавленного Эдуарда ногами.

Когда неадекват ушёл, мужчина заполз в квартиру. Рано с утра вернулась сожительница Эдуарда и, увидев разбитое лицо мужчины, вызвала скорую и полицию. Пострадавшего госпитализировали, медики диагностировали перелом затылочной кости и челюсти. Спустя шесть часов после госпитализации мужчина скончался от кровоизлияния в мозг.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого — им оказался бойфренд соседки, 25-летний Даниил Волков, который живёт на съёмной квартире на одной лестничной клетке с семьёй погибшего. По словам родных, в тот момент, когда Эдуард заходил домой, сосед расхрабрился перед возлюбленной и сказал, мол, «смотри, я сейчас смогу уложить качка», после чего налетел на мужчину сзади.