В Госдуме отметили оглушительное фиаско Зеленского и его «плана победы» в США

Она обратила внимание на то, что Зеленский много обещает американским союзникам, но ничего не выполняет. Поэтому доверие к нему со стороны Соединённых Штатов уже подорвано.

«Они же тоже умеют деньги считать и просто так раздавать их не собираются, поэтому у них уже возникают вопросы. Потому что, наверное, те обещания, которые давались до, когда он приезжал, уже, видимо, не дошли до той цели, которую они планировали. Зеленский что-то заявляет, а это не выполняется», — выразила свою точку зрения Журова.