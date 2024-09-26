В Госдуме отметили оглушительное фиаско Зеленского и его «плана победы» в США
Депутат Журова: «План победы» Зеленского не впечатлил США из-за недоверия к нему
«План победы» Украины над Россией Владимира Зеленского не впечатлил администрацию главы США Джо Байдена, поскольку Вашингтон не доверяет украинскому лидеру. Фиаско главы киевского режима отметила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру».
Она обратила внимание на то, что Зеленский много обещает американским союзникам, но ничего не выполняет. Поэтому доверие к нему со стороны Соединённых Штатов уже подорвано.
«Они же тоже умеют деньги считать и просто так раздавать их не собираются, поэтому у них уже возникают вопросы. Потому что, наверное, те обещания, которые давались до, когда он приезжал, уже, видимо, не дошли до той цели, которую они планировали. Зеленский что-то заявляет, а это не выполняется», — выразила свою точку зрения Журова.
Американские СМИ сообщают, что администрация Джо Байдена без энтузиазма восприняла «план победы» Зеленского, так как он «не предлагает чёткого пути к победе Украины». В документе главы киевского режима содержится много запросов на поставки нового оружия, вступление Украины в НАТО и разрешение наносить удары вглубь РФ, однако там нет всеобъемлющей стратегии завершения конфликта. Кроме того, план Зеленского не подразумевает мирных переговоров с Россией.
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