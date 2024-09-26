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Регион
26 сентября, 13:36

Новая редакция ядерной доктрины России не потребует правок в законодательстве

Изменения, которые были внесены в российскую ядерную доктрину, не требуют особых поправок в текущее законодательство. Об этом в беседе с ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Есть надежда, что нас услышат хотя бы после вчерашнего заявления нашего президента, ведь изменение ядерной доктрины, хоть оно и не требует внесения особых изменений в текущее законодательство, само по себе означает изменение критериев применения Россией ядерного оружия», — пояснил сенатор.

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Напомним, что президент Владимир Путин на совещании Совбеза предложить видоизменить российскую ядерную доктрину. К примеру, будет расширен список альянсов и стран, на которые распространится ядерное сдерживание. Кроме того, РФ может нанести удар оружием массового поражения в случае массированной атаки по своей территории, а также при агрессии в отношении Белоруссии.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexyz3d

Владимир Озеров
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