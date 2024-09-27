В Белом доме заявили о «наборе инициатив», с которыми приехал Зеленский

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что так называемый «план победы» Владимира Зеленского представляет собой набор инициатив, который потребует более глубокого изучения со стороны США и Украины в ближайшие недели.

На специальном брифинге после встречи Зеленского с американским президентом Джо Байденом Кирби отметил, что данный план включает в себя разнообразные шаги и цели. Его команда после поручения главы Белого дома совместно с украинскими представителями в ближайшее время будет внимательно рассматривать предложенные инициативы.