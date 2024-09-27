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26 сентября, 22:45

В Белом доме заявили о «наборе инициатив», с которыми приехал Зеленский

Кирби: Белый дом намерен глубже проанализировать «план победы» Зеленского

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что так называемый «план победы» Владимира Зеленского представляет собой набор инициатив, который потребует более глубокого изучения со стороны США и Украины в ближайшие недели.

На специальном брифинге после встречи Зеленского с американским президентом Джо Байденом Кирби отметил, что данный план включает в себя разнообразные шаги и цели. Его команда после поручения главы Белого дома совместно с украинскими представителями в ближайшее время будет внимательно рассматривать предложенные инициативы.

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Следует напомнить, что Владимир Зеленский посетил США именно с целью представить свой «план победы» важным американским политикам, включая действующего президента Джо Байдена, а также кандидатов на пост президента Камалу Харрис и Дональда Трампа. Однако в Верховной Раде уже высказали мнение, что эта поездка оказалась провальной. С Трампом, который вроде бы изначально отказался от встречи, Зеленский увидится 27 сентября в небоскрёбе экс-президента Штатов.

Обложка ©

flickr / m.n.81

Артём Гапоненко
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