Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

ЦБ может побить рекорд 2022 года по ключевой ставке

В ВТБ не исключили повышение ключевой ставки ЦБ выше 20% до конца года

27 сентября, 10:01
ЦБ РФ. Обложка © Life.ru

ЦБ РФ. Обложка © Life.ru

Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов не исключил, что Центробанк РФ пойдёт на резкое увеличение ключевой ставки до конца 2024 года, показатель может превысить 20%. Таким мнением он поделился с журналистами.

«Я персонально считаю, что мы, возможно, уже до конца 2024 года можем легко поставить рекорд нового времени по значению ключевой ставки, пробив границу в 20%, которая наблюдалась в 2022 году», — пояснил Пьянов.

По его мнению, ЦБ пойдёт на такой шаг, чтобы обуздать набирающую обороты инфляцию, поэтому уже в следующем году Россия может ожидать «множественность кривых динамики ключевой ставки».

Аналитик объяснил повышение ключевой ставки ЦБ до 19%
Аналитик объяснил повышение ключевой ставки ЦБ до 19%

Напомним, что резкое повышение ключевой ставки началось летом 2023 года, а к середине декабря она достигала 16%. Недавно Центробанк вновь увеличил ставку, теперь до 19%. По словам президента РФ Владимира Путина, таким повышением власти «охлаждают» экономику. При этом регулятор допустил, что в ближайшем октябре ставка может быть вновь увеличена.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!