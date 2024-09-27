ЦБ может побить рекорд 2022 года по ключевой ставке
В ВТБ не исключили повышение ключевой ставки ЦБ выше 20% до конца года
ЦБ РФ. Обложка © Life.ru
Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов не исключил, что Центробанк РФ пойдёт на резкое увеличение ключевой ставки до конца 2024 года, показатель может превысить 20%. Таким мнением он поделился с журналистами.
«Я персонально считаю, что мы, возможно, уже до конца 2024 года можем легко поставить рекорд нового времени по значению ключевой ставки, пробив границу в 20%, которая наблюдалась в 2022 году», — пояснил Пьянов.
По его мнению, ЦБ пойдёт на такой шаг, чтобы обуздать набирающую обороты инфляцию, поэтому уже в следующем году Россия может ожидать «множественность кривых динамики ключевой ставки».
Напомним, что резкое повышение ключевой ставки началось летом 2023 года, а к середине декабря она достигала 16%. Недавно Центробанк вновь увеличил ставку, теперь до 19%. По словам президента РФ Владимира Путина, таким повышением власти «охлаждают» экономику. При этом регулятор допустил, что в ближайшем октябре ставка может быть вновь увеличена.