Лукашенко заявил об отказе Зеленского «и слушать о переговорах»
Лукашенко: Зеленский не хочет переговоров, поскольку США толкают его к войне
Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на то, что боевые действия на Украине должны закончиться именно за переговорным столом. Однако лидер киевского режима Владимир Зеленский не хочет пока даже слышать ни о чём подобном. Об этом сообщает БелТА.
«И мы с украинцами тоже, я открыто сказал, поддерживаем по определённым каналам контакты. С россиянами вы видите наши отношения. И мы стараемся на этих контактах, чтобы нормально было. Зеленский пока этого не слышит и слушать не хочет. Почему? Потому что американцы их толкают к этой войне», — утверждает белорусский президент.
Владимир Зеленский в последние полгода весьма противоречиво высказывается о переговорах с Россией. К примеру, в апреле он говорил, что Киев может начать мирный процесс с РФ после «саммита мира». Когда конференция минула, к этому высказыванию прибавилось одно условие. Ещё через две недели он заявил, что для переговоров Киеву нужны посредники. Теперь же украинский политик говорит, что конфликт и вовсе нельзя уладить таким образом, а Россию к миру можно только принудить.
ТАСС / Белкин Алексей