Лукашенко заявил об отказе Зеленского «и слушать о переговорах»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на то, что боевые действия на Украине должны закончиться именно за переговорным столом. Однако лидер киевского режима Владимир Зеленский не хочет пока даже слышать ни о чём подобном. Об этом сообщает БелТА.

«И мы с украинцами тоже, я открыто сказал, поддерживаем по определённым каналам контакты. С россиянами вы видите наши отношения. И мы стараемся на этих контактах, чтобы нормально было. Зеленский пока этого не слышит и слушать не хочет. Почему? Потому что американцы их толкают к этой войне», — утверждает белорусский президент.