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28 сентября, 02:48

В Дагестане из-под завалов на АЗС извлекли тело 11-го погибшего

До 11 выросло число погибших при взрывах на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы. Тело ещё одного достали из-под завалов, сообщили в МЧС России.

«В Дагестане спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще одного погибшего», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

На автозаправочных станциях в Дагестане выявили более 4,5 тысяч нарушений
На автозаправочных станциях в Дагестане выявили более 4,5 тысяч нарушений

Напомним, два мощных взрыва прогремели на автозаправочной станции в Махачкале 27 сентября. Для устранения последствий происшествия в Карабудахкентском районе был введён режим чрезвычайной ситуации. Роспотребнадзор обнаружил в воздухе превышения предельно допустимого содержания загрязняющих веществ. 28 сентября в Дагестане объявлен днём траура.

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Telegram / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

Артур Лапсаков
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