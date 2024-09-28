В Дагестане из-под завалов на АЗС извлекли тело 11-го погибшего
До 11 выросло число погибших при взрывах на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы. Тело ещё одного достали из-под завалов, сообщили в МЧС России.
«В Дагестане спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще одного погибшего», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Напомним, два мощных взрыва прогремели на автозаправочной станции в Махачкале 27 сентября. Для устранения последствий происшествия в Карабудахкентском районе был введён режим чрезвычайной ситуации. Роспотребнадзор обнаружил в воздухе превышения предельно допустимого содержания загрязняющих веществ. 28 сентября в Дагестане объявлен днём траура.