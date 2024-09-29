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Регион
29 сентября, 04:58

В Воронеже потушили пожары после атаки БПЛА

ТАСС: Пожары в Воронеже и за его пределами, возникшие из-за атаки БПЛА, потушены

Возникшие в результате атаки БПЛА пожары потушены в Воронежской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС.

«Да, все пожары потушены», — рассказали агентству.

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Напомним, что минувшей ночью ВСУ попытались атаковать Воронежскую область при помощи БПЛА. Обломки сбитых дронов вызвали несколько возгораний в городе и за его пределами, Life.ru публиковал фото последствий атаки. По информации Минобороны, за ночь в регионе сбили 17 БПЛА.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Urri

Оксана Попова
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