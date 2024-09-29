Песков: Запад вынуждает Россию быть готовой применить положения ядерной доктрины
Россия должна быть готова применить положения обновлённой ядерной доктрины из-за растущей вовлечённости Запада в конфликт на Украине. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фрагмент беседы опубликован в телеграм-канале журналиста.
Песков заявил, что Россия принимать решения по степени растущей вовлечённости Запада в конфликт на Украине. Видео © Telegram / Зарубин
«На фоне этого (растущей вовлечённости Запада) мы, конечно, должны принимать решения, мы должны быть в готовности их имплементировать», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Песков дополнил, что российские военные смогут определять конкретные поводы для того, чтобы положения ядерной доктрины были приведены в действие. По его словам, ВС РФ внимательно следят за тем, какие именно вооружения и как используются, а также отмечают рост вовлечённости Запада в конфликт. Военные не станут ослаблять своё внимание вокруг ситуации, подытожил Песков.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил об изменениях в ядерной доктрине. В частности, расширен перечень стран и союзов, на которые будет действовать ядерное сдерживание. Также Москва оставляет за собой право ответить ядерным оружием на угрозу безопасности Белоруссии. Кроме того, ядерный ответ может последовать за массированным авиаударом по российской территории. В Кремле отметили, что изменения в ядерной доктрине РФ — это зеркальный ответ позиции Запада.
Life.ru