По делу генерала Кузнецова арестована недвижимость на более 50 миллионов рублей

Суд в Москве наложил арест на недвижимость предпринимателя из Краснодара Льва Мартиросяна, проходящего по делу экс-начальника Главного управления кадров Минобороны, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Об этом стало известно из материалов дела. Стоимость активов превышает 50 миллионов рублей.

«Разрешить наложение ареста на следующее имущество обвиняемого Мартиросяна: жилой дом в Краснодаре с кадастровой стоимостью более 27,3 миллиона рублей, квартира в Краснодаре с кадастровой стоимостью пять миллиона рублей, квартира в Краснодаре с кадастровой стоимостью 5,2 миллиона рублей, земельный участок в Краснодаре с кадастровой стоимостью более 7,5 млн рублей, а также транспортное средство марки и модели BMW X5 с установлением запрета собственнику и третьим лицам распоряжаться этим имуществом», — приводит постановление ТАСС.