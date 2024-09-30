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30 сентября, 05:29

По делу генерала Кузнецова арестована недвижимость на более 50 миллионов рублей

Юрий Кузнецов. Обложка © сайт Минобороны РФ

Юрий Кузнецов. Обложка © сайт Минобороны РФ

Суд в Москве наложил арест на недвижимость предпринимателя из Краснодара Льва Мартиросяна, проходящего по делу экс-начальника Главного управления кадров Минобороны, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Об этом стало известно из материалов дела. Стоимость активов превышает 50 миллионов рублей.

«Разрешить наложение ареста на следующее имущество обвиняемого Мартиросяна: жилой дом в Краснодаре с кадастровой стоимостью более 27,3 миллиона рублей, квартира в Краснодаре с кадастровой стоимостью пять миллиона рублей, квартира в Краснодаре с кадастровой стоимостью 5,2 миллиона рублей, земельный участок в Краснодаре с кадастровой стоимостью более 7,5 млн рублей, а также транспортное средство марки и модели BMW X5 с установлением запрета собственнику и третьим лицам распоряжаться этим имуществом», — приводит постановление ТАСС.

Сам же предприниматель заявляет о собственной непричастности к делу. Вменяемое ему преступление он называет «коммерческим проектом».

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Напомним, о задержании Юрия Кузнецова стало известно 14 мая. Главного кадровика Минобороны подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021–2023 годах офицер получил деньги от представителей коммерческих структур за совершение определённых действий в их пользу. Дома у генерала нашли, в том числе, сто миллионов рублей наличкой и золотые монеты. Причём задержали его после показаний другого фигуранта.

Мария Любицкая
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