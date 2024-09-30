Уничтожению Насраллы предшествовал долгий сбор разведданных Израилем, пишут СМИ

Израильская разведка несколько лет внедрялась в ряды «Хезболлы». Им удалось ликвидировать лидера Хасана Насраллу не с первого раза, сообщает издание Financial Times.

Издание отмечает, что спецслужбы Израиля собирали данные о шиитской организации последние 20 лет. Как говорила экс-офицер разведки Мири Эйсин, узнать много информации про структуру «Хезболлы» им позволила помощь президенту Сирии Башару Асаду в гражданской войне.

В ходе этого конфликта «Хезболла» публиковала некрологи своих солдат, а Израиль активно использовал эту информацию для формирования баз данных. Также информацию собирали с помощью спутников, дронов и кибератак. Так спецслужбы определяли командиров группировки.