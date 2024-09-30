Уничтожению Насраллы предшествовал долгий сбор разведданных Израилем, пишут СМИ
FT: Моссад внедрился в «Хезболлу» для подготовки ликвидации Насраллы
Израильская разведка несколько лет внедрялась в ряды «Хезболлы». Им удалось ликвидировать лидера Хасана Насраллу не с первого раза, сообщает издание Financial Times.
Издание отмечает, что спецслужбы Израиля собирали данные о шиитской организации последние 20 лет. Как говорила экс-офицер разведки Мири Эйсин, узнать много информации про структуру «Хезболлы» им позволила помощь президенту Сирии Башару Асаду в гражданской войне.
В ходе этого конфликта «Хезболла» публиковала некрологи своих солдат, а Израиль активно использовал эту информацию для формирования баз данных. Также информацию собирали с помощью спутников, дронов и кибератак. Так спецслужбы определяли командиров группировки.
За последние несколько лет разведка Израиля неоднократно обнаруживала бункеры Насраллы. В октябре прошлого года они даже планировали разбомбить его местонахождения.
В итоге Насраллу удалось уничтожить только 27 сентября этого года. ЦАХАЛ совершил бомбовый удар по пригороду Бейрута. На месте ударов осталась 30-метровая воронка. Известно, что нахождение бункера шиитского лидера сдал «крот» из Ирана.
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