Квартира неадеквата из «Селигер Сити» выгорела дотла, последствия снял Life.ru
Life.ru публикует эксклюзивное видео из сгоревшей квартиры в ЖК «Селигер Сити»
Квартира в ЖК «Селигер Сити» в Москве, где ночью произошёл пожар и буквально летели из окна газовые баллоны, получила критические повреждения. Видео с места публикует Life.ru.
Сгоревшая квартира в «Селигер Сити». Видео © Life.ru
Напомним, в ночь на 30 сентября в столичном ЖК «Селигер Сити» случился пожар. Из полыхающей квартиры вылетали газовые баллоны и звучали ужасные взрывы. Life.ru показывал видео взрыва в одной из объятой огнём квартир. Известно, что травмы получили два человека, ещё один житель погиб. Позже выяснилось, что баллоны привозили в квартиру накануне инцидента. Правоохранители завели уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Есть предположение, что пожар инициировал сам хозяин квартиры, так как недавно от него ушла жена и забрала детей.
Life.ru