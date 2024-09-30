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30 сентября, 10:55

Квартира неадеквата из «Селигер Сити» выгорела дотла, последствия снял Life.ru

Life.ru публикует эксклюзивное видео из сгоревшей квартиры в ЖК «Селигер Сити»

Квартира в ЖК «Селигер Сити» в Москве, где ночью произошёл пожар и буквально летели из окна газовые баллоны, получила критические повреждения. Видео с места публикует Life.ru.

Сгоревшая квартира в «Селигер Сити». Видео © Life.ru

В окно: Соседка сгоревшей квартиры в ЖК в Москве рассказала, как спаслась с ребёнком
В окно: Соседка сгоревшей квартиры в ЖК в Москве рассказала, как спаслась с ребёнком

Напомним, в ночь на 30 сентября в столичном ЖК «Селигер Сити» случился пожар. Из полыхающей квартиры вылетали газовые баллоны и звучали ужасные взрывы. Life.ru показывал видео взрыва в одной из объятой огнём квартир. Известно, что травмы получили два человека, ещё один житель погиб. Позже выяснилось, что баллоны привозили в квартиру накануне инцидента. Правоохранители завели уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Есть предположение, что пожар инициировал сам хозяин квартиры, так как недавно от него ушла жена и забрала детей.

Обложка ©

Life.ru

Николай Рюмин
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