В Верховной раде назвали единственное условие, которое усадит Зеленского за стол переговоров
Депутат Рахманин: Зеленский согласится на переговоры в случае коллапса фронта
Единственное условие, которое усадит Владимира Зеленского за стол переговоров с Россией, это окончательный коллапс фронта. Так считает депутат Верховной рады Сергей Рахманин. В интервью «Украинской правде» он заявил об отсутствии на сегодняшний день каких-либо перспектив урегулирования вооружённого конфликта между странами.
«Разве что полный коллапс линии фронта и угроза территориальных потерь, угроза уничтожения ВСУ и угроза быстрого занятия огромного количества территорий», — сказал Рахманин.
Напомним, что на прошлой неделе Владимир Зеленский был в США, где представил свой так называемый «план победы». В документе содержится много запросов на поставки нового оружия, вступление Украины в НАТО и разрешение наносить удары вглубь России, однако там нет всеобъемлющей стратегии завершения конфликта. Кроме того, план Зеленского вообще не подразумевает мирных переговоров.
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