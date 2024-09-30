В Верховной раде назвали единственное условие, которое усадит Зеленского за стол переговоров

Единственное условие, которое усадит Владимира Зеленского за стол переговоров с Россией, это окончательный коллапс фронта. Так считает депутат Верховной рады Сергей Рахманин. В интервью «Украинской правде» он заявил об отсутствии на сегодняшний день каких-либо перспектив урегулирования вооружённого конфликта между странами.