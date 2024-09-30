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30 сентября, 14:37

В Верховной раде назвали единственное условие, которое усадит Зеленского за стол переговоров

Депутат Рахманин: Зеленский согласится на переговоры в случае коллапса фронта

Единственное условие, которое усадит Владимира Зеленского за стол переговоров с Россией, это окончательный коллапс фронта. Так считает депутат Верховной рады Сергей Рахманин. В интервью «Украинской правде» он заявил об отсутствии на сегодняшний день каких-либо перспектив урегулирования вооружённого конфликта между странами.

«Разве что полный коллапс линии фронта и угроза территориальных потерь, угроза уничтожения ВСУ и угроза быстрого занятия огромного количества территорий», — сказал Рахманин.

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Напомним, что на прошлой неделе Владимир Зеленский был в США, где представил свой так называемый «план победы». В документе содержится много запросов на поставки нового оружия, вступление Украины в НАТО и разрешение наносить удары вглубь России, однако там нет всеобъемлющей стратегии завершения конфликта. Кроме того, план Зеленского вообще не подразумевает мирных переговоров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Алексей Берковиц
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