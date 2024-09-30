Парфёнова хотят отправить на СВО после пикантного видео с проституткой из Госдумы
«Ветераны России» призвали отправить депутата от КПРФ Парфёнова на СВО
Депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфёнова, который недавно попал в большой скандал с интимным видео, призывают отправить на специальную военную операцию. С таким предложением выступили представители общественного движения «Ветераны России», потребовав принять в его отношении незамедлительные меры.
Как считают общественники, исправить ситуацию депутат, сообщения о поведении которого вызвали огромный резонанс, в том числе среди бойцов СВ, может только в том случае, если примет «личное участие в боевых действиях на фронте во благо нашей общей Победы», передаёт РИА «Новости». Они уверены, что его деяния формируют угрозу для общественности, такой пример молодёжи может привести к деградации моральных норм и ценностей.
Напомним, ранее в Сети начало распространяться видео, которое повергло в шок всю общественность. На снятых, предположительно в Госдуме, кадрах, очень похожий на Парфёнова мужчина предавался плотским утехам с представительницей древнейшей профессии. Милонов потребовал вымыть с хлоркой кабинет, где было снято пикантное видео. В КПРФ подтвердили, что видео они уже посмотрели и «проводят работу». Депутат Авксентьева, кстати, призвала дождаться итогов комиссии. Между тем, оказалось, что заподозренный в заказе проститутки парламентарий, женат. Он, кстати, по некоторым данным, отбил девушку у друга.
Life.ru