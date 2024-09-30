Парфёнова хотят отправить на СВО после пикантного видео с проституткой из Госдумы

Депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфёнова, который недавно попал в большой скандал с интимным видео, призывают отправить на специальную военную операцию. С таким предложением выступили представители общественного движения «Ветераны России», потребовав принять в его отношении незамедлительные меры.

Как считают общественники, исправить ситуацию депутат, сообщения о поведении которого вызвали огромный резонанс, в том числе среди бойцов СВ, может только в том случае, если примет «личное участие в боевых действиях на фронте во благо нашей общей Победы», передаёт РИА «Новости». Они уверены, что его деяния формируют угрозу для общественности, такой пример молодёжи может привести к деградации моральных норм и ценностей.