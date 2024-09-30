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30 сентября, 18:47

Парфёнова хотят отправить на СВО после пикантного видео с проституткой из Госдумы

«Ветераны России» призвали отправить депутата от КПРФ Парфёнова на СВО

Депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфёнова, который недавно попал в большой скандал с интимным видео, призывают отправить на специальную военную операцию. С таким предложением выступили представители общественного движения «Ветераны России», потребовав принять в его отношении незамедлительные меры.

Как считают общественники, исправить ситуацию депутат, сообщения о поведении которого вызвали огромный резонанс, в том числе среди бойцов СВ, может только в том случае, если примет «личное участие в боевых действиях на фронте во благо нашей общей Победы», передаёт РИА «Новости». Они уверены, что его деяния формируют угрозу для общественности, такой пример молодёжи может привести к деградации моральных норм и ценностей.

Напомним, ранее в Сети начало распространяться видео, которое повергло в шок всю общественность. На снятых, предположительно в Госдуме, кадрах, очень похожий на Парфёнова мужчина предавался плотским утехам с представительницей древнейшей профессии. Милонов потребовал вымыть с хлоркой кабинет, где было снято пикантное видео. В КПРФ подтвердили, что видео они уже посмотрели и «проводят работу». Депутат Авксентьева, кстати, призвала дождаться итогов комиссии. Между тем, оказалось, что заподозренный в заказе проститутки парламентарий, женат. Он, кстати, по некоторым данным, отбил девушку у друга.

Зюганов предложил отправить на фронт журналиста Life.ru после вопроса про коммуниста Парфёнова
Зюганов предложил отправить на фронт журналиста Life.ru после вопроса про коммуниста Парфёнова
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Life.ru

Николь Вербер
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