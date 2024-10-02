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1 октября, 21:43

Камеры сняли жуткую смерть палестинца от рухнувших обломков иранской ракеты

Палестинец погиб от обломков иранской ракеты на западном берегу Иордана

Жертвой массированной атаки Ирана на Израиль стал 38-летний житель Палестины Самех аль-Асали. Обломок ракеты рухнул на мужчину в городе Иерихон на западном берегу Иордана, сообщило Управление гражданской обороны государства.

Гибель прохожего запечатлели камеры видеонаблюдения. На записи видно, как палестинец идёт пешком у автомобильного перекрёстка. Спустя считанные секунды на него падает гигантская хвостовая часть от иранской ракеты, не оставляя бедолаге и шанса на выживание.

Момент гибели палестинца в городе Иерихон на западном берегу Иордана. Видео © X / Imtiaz Mahmood

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Напомним, что Тегеран нанёс по Израилю удар мести за гибель высокопоставленных членов «Хезболлы», ХАМАС и КСИР 1 октября. Целью исламской республики могли стать военные объекты ЦАХАЛ. Впрочем, еврейское государство опровергло какие-либо потери в авиации и ПВО.

Обложка ©

X / Imtiaz Mahmood

Илья Пушкарев
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