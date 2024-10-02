Камеры сняли жуткую смерть палестинца от рухнувших обломков иранской ракеты

Жертвой массированной атаки Ирана на Израиль стал 38-летний житель Палестины Самех аль-Асали. Обломок ракеты рухнул на мужчину в городе Иерихон на западном берегу Иордана, сообщило Управление гражданской обороны государства.

Гибель прохожего запечатлели камеры видеонаблюдения. На записи видно, как палестинец идёт пешком у автомобильного перекрёстка. Спустя считанные секунды на него падает гигантская хвостовая часть от иранской ракеты, не оставляя бедолаге и шанса на выживание.