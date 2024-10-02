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1 октября, 23:05

Совбез ООН назначил экстренное заседание по Ближнему Востоку на 2 октября

Совет Безопасности ООН обсудит обострение ситуации на Ближнем Востоке в рамках экстренного заседания, намеченного на 2 октября. Встреча пройдёт в 10:00 по нью-йорскому времени (17:00 мск), сообщила миссия Швейцарии при всемирной организации, которая председательствует в СБ в октябре.

«Мы запланировали открытое заседание на завтра, 2 октября», — гласит заявление.

По завершении заседания состоятся закрытые консультации членов Совета Безопасности, указано в сообщении швейцарской миссии.

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Обложка ©

UN Photo / Manuel Elías

Илья Пушкарев
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