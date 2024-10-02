Совбез ООН назначил экстренное заседание по Ближнему Востоку на 2 октября

Совет Безопасности ООН обсудит обострение ситуации на Ближнем Востоке в рамках экстренного заседания, намеченного на 2 октября. Встреча пройдёт в 10:00 по нью-йорскому времени (17:00 мск), сообщила миссия Швейцарии при всемирной организации, которая председательствует в СБ в октябре.