Совбез ООН назначил экстренное заседание по Ближнему Востоку на 2 октября
Совет Безопасности ООН обсудит обострение ситуации на Ближнем Востоке в рамках экстренного заседания, намеченного на 2 октября. Встреча пройдёт в 10:00 по нью-йорскому времени (17:00 мск), сообщила миссия Швейцарии при всемирной организации, которая председательствует в СБ в октябре.
«Мы запланировали открытое заседание на завтра, 2 октября», — гласит заявление.
По завершении заседания состоятся закрытые консультации членов Совета Безопасности, указано в сообщении швейцарской миссии.
Израиль принял мощнейший за последние годы ракетный удар вечером 1 октября. Иран выпустил в направлении еврейского государства полтысячи боеголовок, назвав атаку местью за гибель высокопоставленных членов ХАМАС, «Хезболлы» и КСИР. Тегеран объявил операцию завершённой, пригрозив Тель-Авиву новыми ударами в случае ответного залпа.
UN Photo / Manuel Elías