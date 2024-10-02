Во Франции отклонили предложение об импичменте Макрона

Во Франции отклонили резолюцию об импичменте президента Франции Эммануэля Макрона. Такое решение приняла законодательная комиссия Национального собрания (нижняя палата французского парламента), сообщил телеканал BFMTV.

«Депутаты законодательной комиссии большинством выступили против предложения об отрешении Макрона от власти, выдвинутого «Непокорившаяся», — говорится в сообщении телеканала.