Во Франции отклонили предложение об импичменте Макрона
BFMTV: Национальное собрание Франции отклонило резолюцию об импичменте Макрона
Во Франции отклонили резолюцию об импичменте президента Франции Эммануэля Макрона. Такое решение приняла законодательная комиссия Национального собрания (нижняя палата французского парламента), сообщил телеканал BFMTV.
«Депутаты законодательной комиссии большинством выступили против предложения об отрешении Макрона от власти, выдвинутого «Непокорившаяся», — говорится в сообщении телеканала.
Данный итог был достаточно очевиден, потому что только 24 из 73 членов комиссии являются выходцами из левых партий.
Напомним, что в конце августа парламентская фракция левой партии «Неподчинившаяся Франция» объявила о начале процедуры импичмента президента Франции Эмманюэля Макрона. Соответствующую резолюцию подписали более 80 депутатов. Рассмотрение документа в парламенте началось 17 сентября, в тот же день Национальное собрание одобрило запуск процедуры импичмента главы государства.
Shutterstock / FOTODOM