Адвокат Екатерина Гордон заявила об обыске в доме блогерши Лерчек
Адвокат блогерши Лерчек (Валерия Чекалина) Екатерина Гордон рассказала, что её подзащитная столкнулась с обыском. Защитница отметила, что её клиент не получала опросов и вызовов от правоохранительных органов. Кроме того, обвинений против знаменитости предъявлено также не было.
«Это при том, что Валерия выплатила колоссальную сумму налоговым органам», — отметила Гордон в видеообращении, опубликованном в своём телеграм-канале.
Она заявила о намерении отстаивать права Лерчек, а также отметила, что экс-супруга блогерши Артёма Чекалина защищают другие адвокаты. Сведений о его деле у юристов пока нет.
Напомним, сегодня стало известно, что на Чекалиных завели новое уголовное дело. Однако МВД не будет просить суд об аресте обвиняемых. Как писал Mash, Лерчек и её мужа мог сдать полиции обиженный сообщник, с которым блогеры не поделились деньгами. При этом не исключено, что «стукач» мог оклеветать блогершу перед МВД и обмануть на 20 млн.
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