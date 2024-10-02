Адвокат Екатерина Гордон заявила об обыске в доме блогерши Лерчек

Адвокат блогерши Лерчек (Валерия Чекалина) Екатерина Гордон рассказала, что её подзащитная столкнулась с обыском. Защитница отметила, что её клиент не получала опросов и вызовов от правоохранительных органов. Кроме того, обвинений против знаменитости предъявлено также не было.

«Это при том, что Валерия выплатила колоссальную сумму налоговым органам», — отметила Гордон в видеообращении, опубликованном в своём телеграм-канале.