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3 октября, 11:19

Бизнесмена Коноплёва отпустили на следующий день после ареста по делу о перестрелке у Wildberries

ТАСС: Фигуранта дела о перестрелке у Wildberries Коноплёва отпустили из СИЗО

Игорь Коноплёв. Обложка © телеграм/Суды общей юрисдикции города Москвы

Игорь Коноплёв. Обложка © телеграм/Суды общей юрисдикции города Москвы

На свободу отпустили совладельца сети кофеен «Тревелерс кофе» Игоря Коноплёва. Он был задержан в рамках расследования уголовного дела о перестрелке у офиса Wildberries. На свободу его выпустили на следующий день после ареста. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«На следующий день после ареста в столичном суде один из фигурантов дела бизнесмен Коноплёв, который отверг все подозрения во время допроса, был выпущен следователем на свободу из изолятора без предъявления ему обвинения. Сразу после этого предприниматель улетел в Монако», — рассказал собеседник агентства.

Вместе с Идрисом Балатбаевым (настоящее имя Игоря Коноплёва, — Прим. Life.ru) из СИЗО выпустили сооснователя маркетплейса Владислава Бакальчука, отметил источник. Их процессуальный статус до сих пор не известен.

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Напомним, 18 сентября Владислав Бакальчук в сопровождении вооружённой охраны пытался пройти в офис маркетплейса в центре Москвы. У дверей бизнес-центра возник конфликт, который перерос в перестрелку. Жертвами столкновения стали два охранника. Татьяна Бакальчук заявила, что речь идёт о рейдерском захвате.

Наталья Афонина
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