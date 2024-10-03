Бизнесмена Коноплёва отпустили на следующий день после ареста по делу о перестрелке у Wildberries

На свободу отпустили совладельца сети кофеен «Тревелерс кофе» Игоря Коноплёва. Он был задержан в рамках расследования уголовного дела о перестрелке у офиса Wildberries. На свободу его выпустили на следующий день после ареста. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«На следующий день после ареста в столичном суде один из фигурантов дела бизнесмен Коноплёв, который отверг все подозрения во время допроса, был выпущен следователем на свободу из изолятора без предъявления ему обвинения. Сразу после этого предприниматель улетел в Монако», — рассказал собеседник агентства.