Участникам нападения на офис Wildberries светит пожизненное

В Москве расследуется инцидент, связанный с нападением на офис Wildberries. По информации, полученной от РИА «Новости», участникам этого преступления может грозить серьёзное наказание — вплоть до пожизненного заключения.

Подозреваемые по делу о стрельбе в офисе Wildberries на заседании суда. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Согласно судебным документам, фигуранты дела обвиняются в совершении пяти различных преступлений. Из них три квалифицируются как особо тяжкие, что может стать основанием для назначения максимального срока наказания.