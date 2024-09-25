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25 сентября, 01:20

Участникам нападения на офис Wildberries светит пожизненное

РИАН: Напавшим на офис Wildberries может грозить пожизненное заключение

В Москве расследуется инцидент, связанный с нападением на офис Wildberries. По информации, полученной от РИА «Новости», участникам этого преступления может грозить серьёзное наказание — вплоть до пожизненного заключения.

Подозреваемые по делу о стрельбе в офисе Wildberries на заседании суда. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Подозреваемые по делу о стрельбе в офисе Wildberries на заседании суда. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Согласно судебным документам, фигуранты дела обвиняются в совершении пяти различных преступлений. Из них три квалифицируются как особо тяжкие, что может стать основанием для назначения максимального срока наказания.

В материалах дела подчёркивается, что действия обвиняемых были «осознанными» и происходили в присутствии сотрудников полиции, что подтверждает их игнорирование общественной безопасности и порядка.

Стало известно, что Владислав Бакальчук сказал на допросе
Стало известно, что Владислав Бакальчук сказал на допросе

Напомним, что 18 сентября Бакальчук в сопровождении вооружённой охраны пытался пройти в офис маркетплейса в центре российской столицы. На входе в бизнес-центр возник конфликт, который перерос в перестрелку. Жертвами столкновения стали два человека. Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что речь идёт о рейдерском захвате. Возбуждено уголовное дело, первые фигуранты уже отправлены под стражу. По словам Владислава, он будет «бороться».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Кирилл Сосновских
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