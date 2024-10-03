«Угледарская крепость» пала: Подземные бункеры ВСУ перешли под контроль ВС России
Пушилин: ВС РФ установили контроль над подземными укрытиями ВСУ в Угледаре
Вооружённые силы Украины на протяжении десяти лет превращали Угледар в мощный фортификационный укрепрайон, сооружая в городе многокилометровые подземные укрытия и переходы. Впрочем, это не помогло киевскому режиму сдержать натиск подразделений ВС России на этом направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Сейчас это всё находится под контролем Вооружённых сил Российской Федерации», — произнёс он в видеообращении.
Минобороны РФ официально объявило о полном освобождении Угледара 3 октября. Потеря города стала мощным ударом по имиджу Киева, считает командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Владимир Зеленский до последнего не давал ВСУ приказ об отступлении из окружённого населённого пункта, чем спровоцировал волну критики в свой адрес.
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