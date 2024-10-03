«Угледарская крепость» пала: Подземные бункеры ВСУ перешли под контроль ВС России

Вооружённые силы Украины на протяжении десяти лет превращали Угледар в мощный фортификационный укрепрайон, сооружая в городе многокилометровые подземные укрытия и переходы. Впрочем, это не помогло киевскому режиму сдержать натиск подразделений ВС России на этом направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин.