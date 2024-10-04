Лещенко рассказал о минуте молчания на матче «Динамо» в память о Добрынине

Проводить в последний путь известного композитора Вячеслава Добрынина сегодня пришли многие его друзья. В их числе — певец и болельщик московского футбольного клуба «Динамо» Лев Лещенко. На церемонии прощания он рассказал, как на прошедшем матче прошла минута молчания в память о народном артисте РФ. Добрынин являлся болельщиком сине-белых и часто посещал их игры.