Лещенко рассказал о минуте молчания на матче «Динамо» в память о Добрынине
Проводить в последний путь известного композитора Вячеслава Добрынина сегодня пришли многие его друзья. В их числе — певец и болельщик московского футбольного клуба «Динамо» Лев Лещенко. На церемонии прощания он рассказал, как на прошедшем матче прошла минута молчания в память о народном артисте РФ. Добрынин являлся болельщиком сине-белых и часто посещал их игры.
Лещенко на прощании с Добрыниным. Видео © Life.ru
«Позавчера 25-тысячный стадион стоял минуту молчания. Это в память о Славе», — отметил Лещенко.
Также Лещенко поддержал жену и дочь Добрынина и назвал его «музыкальном Богом». С супругой Ириной Вячеслав Григорьевич прожил в браке 39 лет. Тем временем родственники и друзья Добрынина наполнили зал прощания цветами — больше всего люди несут красные розы.
Напомним, что о смерти Вячеслава Добрынина стало известного 1 октября. Известный композитор умер в московской клинике на 79-м году жизни, не пережив последствий третьего инсульта. В последний месяц жизни он почти не поднимался с кровати. Михаил Шуфутинский даже признался, что хит «Третье сентября» появился благодаря мэтру. А 4 октября в Москве проходит церемония прощания с артистом. Среди прочих венок прислала Алла Пугачёва.
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