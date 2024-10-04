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4 октября, 18:53

Адвокат похитителя кенгурят отказалась называть его карликом

Похитителя кенгурят заводят в суд для избрания меры пресечения. Обложка © SHOT

Похитителя кенгурят заводят в суд для избрания меры пресечения. Обложка © SHOT

Адвокат Екатерина Сентищева, которая представляет интересы похитившего кенгурят Ивана Некрасова, заявила, что её подзащитный не является карликом или гномом. По её словам, у мужчины просто небольшой рост.

«Я однозначно не могу Ивана назвать карликом. Он мужчина невысокого роста. Употребить это слово в отношении еего я не могу, ни в отношении какого-либо [другого] человека», — цитирует Сентищеву «Газета.ru»

Карлик-похититель сожалеет о том, что один из кенгурят задохнулся
Карлик-похититель сожалеет о том, что один из кенгурят задохнулся

Она также заявила, что вопрос о подаче иска о защите чести и достоинства пока не обсуждался. В нынешних обстоятельствах главное определить, в каком психологическом состоянии находится Некрасов, сказала юрист. Сентищева добавила, что с момента задержания похититель кенгурят находится в не вполне адекватном состоянии. Она призвала долждаться заключения врачей-психиатров.

Напомним, что Некрасов похитил трёх кенгурят из зоопарков Ярославля и Калуги. Невысокого похитителя с детским лицом тут же окрестили в СМИ карликом-злодеем, гномом и мини-преступником. Оказалось, что он уже давно связан с преступным миром и использовал свой рост, чтобы проникать в помещения. Тем временем Life.ru выяснил, что злоумышленника правильно называть лилипутом. Его, к слову, уже заключили под стражу.

Полина Никифорова
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