Адвокат похитителя кенгурят отказалась называть его карликом
Похитителя кенгурят заводят в суд для избрания меры пресечения. Обложка © SHOT
Адвокат Екатерина Сентищева, которая представляет интересы похитившего кенгурят Ивана Некрасова, заявила, что её подзащитный не является карликом или гномом. По её словам, у мужчины просто небольшой рост.
«Я однозначно не могу Ивана назвать карликом. Он мужчина невысокого роста. Употребить это слово в отношении еего я не могу, ни в отношении какого-либо [другого] человека», — цитирует Сентищеву «Газета.ru»
Она также заявила, что вопрос о подаче иска о защите чести и достоинства пока не обсуждался. В нынешних обстоятельствах главное определить, в каком психологическом состоянии находится Некрасов, сказала юрист. Сентищева добавила, что с момента задержания похититель кенгурят находится в не вполне адекватном состоянии. Она призвала долждаться заключения врачей-психиатров.
Напомним, что Некрасов похитил трёх кенгурят из зоопарков Ярославля и Калуги. Невысокого похитителя с детским лицом тут же окрестили в СМИ карликом-злодеем, гномом и мини-преступником. Оказалось, что он уже давно связан с преступным миром и использовал свой рост, чтобы проникать в помещения. Тем временем Life.ru выяснил, что злоумышленника правильно называть лилипутом. Его, к слову, уже заключили под стражу.