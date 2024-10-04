Адвокат похитителя кенгурят отказалась называть его карликом

Адвокат Екатерина Сентищева, которая представляет интересы похитившего кенгурят Ивана Некрасова, заявила, что её подзащитный не является карликом или гномом. По её словам, у мужчины просто небольшой рост.

«Я однозначно не могу Ивана назвать карликом. Он мужчина невысокого роста. Употребить это слово в отношении еего я не могу, ни в отношении какого-либо [другого] человека», — цитирует Сентищеву «Газета.ru»