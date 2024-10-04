«Дырка в теле»: На Украине рассказали о ранении Залужного сразу после звонка от Зеленского
Экс-генерал ВСУ Кривонос: Залужный получил ранение, когда был главкомом
Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / AP
В 2023 году Валерий Залужный получил ранение на передовой, когда занимал должность главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший генерал украинских войск Сергей Кривонос.
По словам отставного военнослужащего, Залужный получил ранение на Запорожском направлении при ударе по командному пункту. Это произошло сразу после того, как главкому позвонили из офиса Владимира Зеленского, пояснил Кривонос.
«Залужный снял трубку, выявил своё местонахождение по радиосигналу, и через 1,5 минуты туда прилетел управляемый российский снаряд», — приводит украинское издание «Страна.ua» слова Кривоноса.
Генерал в отставке дополнил, что Залужный получил «дырку в теле». Его спасло лишь то, что помещение было хорошо укреплено, подчеркнул Кривонос.
Напомним, что в мае 2023 года Валерий Залужный перестал появляться на публике, чем вызвал множество домыслов. Пользователи строили самые разные догадки и выдвигали версии. Российские СМИ сообщали, что Залужный был сильно ранен в результате ракетного удара ВС РФ и перенёс трепанацию черепа. А 25 мая депутат Верховной рады Украины Анна Пуртова опубликовала их совместное фото, подписав его фразой: «Скоро всё узнаете», а после видео с «пропавшим» главкомом ВСУ выложил украинский блогер Анатолий Штефан. Эксперты считают, что Залужный получил тяжёлое ранение под Херсоном.