«Дырка в теле»: На Украине рассказали о ранении Залужного сразу после звонка от Зеленского

В 2023 году Валерий Залужный получил ранение на передовой, когда занимал должность главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший генерал украинских войск Сергей Кривонос.

По словам отставного военнослужащего, Залужный получил ранение на Запорожском направлении при ударе по командному пункту. Это произошло сразу после того, как главкому позвонили из офиса Владимира Зеленского, пояснил Кривонос.

«Залужный снял трубку, выявил своё местонахождение по радиосигналу, и через 1,5 минуты туда прилетел управляемый российский снаряд», — приводит украинское издание «Страна.ua» слова Кривоноса.

Генерал в отставке дополнил, что Залужный получил «дырку в теле». Его спасло лишь то, что помещение было хорошо укреплено, подчеркнул Кривонос.