Пушилин: ВС РФ взяли под оперативный контроль все дороги к Курахово в ДНР

Российские военные взяли под контроль все дороги, ведущие к городу Курахово, который находится под контролем ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Под оперативным контролем, под визуальным контролем наших подразделений все дороги, которые, в том числе идут и в сторону Курахово», — подчеркнул глава ДНР в разговоре с журналистами.

Пушилин добавил, что освобождённый российскими военными Угледар — единственный крупный город на Южно-Донецком направлении. Благодаря тому, что населённый пункт находится на господствующих высотках противник мог вести обзор на десятки километров. После взятия Угледара у ВС РФ появляется оперативный простор для дальнейших направлений продвижения, отметил глава республики.