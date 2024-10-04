Пушилин: ВС РФ взяли под оперативный контроль все дороги к Курахово в ДНР
Российские военные взяли под контроль все дороги, ведущие к городу Курахово, который находится под контролем ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Под оперативным контролем, под визуальным контролем наших подразделений все дороги, которые, в том числе идут и в сторону Курахово», — подчеркнул глава ДНР в разговоре с журналистами.
Пушилин добавил, что освобождённый российскими военными Угледар — единственный крупный город на Южно-Донецком направлении. Благодаря тому, что населённый пункт находится на господствующих высотках противник мог вести обзор на десятки километров. После взятия Угледара у ВС РФ появляется оперативный простор для дальнейших направлений продвижения, отметил глава республики.
Ранее военный эксперт объяснил, как потеря Угледара втоптала ВСУ. По словам специалиста, боевой дух украинской армии сегодня находится на крайне низком уровне.
Как сообщал Life.ru, об освобождении Угледара стало известно 2 октября — наши бойцы подняли над местной администрацией триколор. Вскоре в Минобороны РФ подтвердили взятие населённого пункта под контроль. Долгое время Угледар оставался мощнейшим укрепрайоном ВСУ, бои за город велись с 2022 года. В Киеве подтвердили сдачу Угледара и отступление.
ТАСС / Алексей Коновалов