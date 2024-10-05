Экс-воспитанник казахского детдома рассказал о желании P. Diddy его усыновить

В 2011 году детский дом № 2 города Алма-Аты посетил известный американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом P. Diddy. Этот визит вновь стал темой обсуждения в свете обвинений, выдвинутых против исполнителя за его сексуальные преступления. О событии вспомнил и рассказал газете «Известия» бывший воспитанник учреждения Рахим Рушанов, который будучи 13-летним мальчиком, принимал участие в экскурсии для знаменитости.

«...Он постоянно держал меня за руку — для меня это тогда выглядело как похвала...», — делится воспоминаниями мужчина.

Рэпер даже высказал желание забрать его с собой в Америку, что вызвало у Рахима надежды, но, как выяснилось позже, осуществить эту идею не удалось.

Однако, бывшая директор детдома Акмарал Шатаева не подтвердила намерения P. Diddy усыновить мальчика, отметив, что не было речи об усыновлении. По её мнению, слухи могли возникнуть из-за чьей-то шутки. Она добавила, что визит рэпера, вероятно, был частью его благотворительной программы, и он привёз с собой подарки, такие как кепки и диски с музыкой.

Экс-директор выразила сожаление о том, что слухи о «продаже детей» могут вызвать негативное восприятие среди бывших воспитанников и сотрудников детдома.