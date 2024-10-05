Экс-воспитанник казахского детдома рассказал о желании P. Diddy его усыновить
«Известия»: P. Diddy приезжал в детский дом Алма-Аты и хотел усыновить мальчика
Рэпер Шон Комбс, известный под именем P. Diddy. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins
В 2011 году детский дом № 2 города Алма-Аты посетил известный американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом P. Diddy. Этот визит вновь стал темой обсуждения в свете обвинений, выдвинутых против исполнителя за его сексуальные преступления. О событии вспомнил и рассказал газете «Известия» бывший воспитанник учреждения Рахим Рушанов, который будучи 13-летним мальчиком, принимал участие в экскурсии для знаменитости.
«...Он постоянно держал меня за руку — для меня это тогда выглядело как похвала...», — делится воспоминаниями мужчина.
Рэпер даже высказал желание забрать его с собой в Америку, что вызвало у Рахима надежды, но, как выяснилось позже, осуществить эту идею не удалось.
Однако, бывшая директор детдома Акмарал Шатаева не подтвердила намерения P. Diddy усыновить мальчика, отметив, что не было речи об усыновлении. По её мнению, слухи могли возникнуть из-за чьей-то шутки. Она добавила, что визит рэпера, вероятно, был частью его благотворительной программы, и он привёз с собой подарки, такие как кепки и диски с музыкой.
Экс-директор выразила сожаление о том, что слухи о «продаже детей» могут вызвать негативное восприятие среди бывших воспитанников и сотрудников детдома.
«...Дети не товар, чтобы их продавать. Можно сделать запрос в Министерство образования или в Министерство иностранных дел о том, сколько было вывозов детей, и тогда все увидят картину», — подчеркнула она.
Напомним, что сейчас в Голливуде разгорелся очередной скандал, связанный с именем P. Diddy. Начало ему положило новое обвинение в отношении рэпера по делу о сексуальном насилии мужчины. Спустя время исполнителя заключили под стражу по делу о насилии и торговле людьми, ему предъявлено обвинение. Комбса неоднократно обвиняли в насилии и ранее. Жертвы утверждали, что певец накачивал их наркотиками и заставлял заниматься с ним сексом на камеру. В конце сентября этого года против Diddy подали 12-иск о насилии. Ситуацию для него осложнило то, что мировые знаменитости одновременно начали вспоминать о вечеринках, которые устраивал рэпер в нулевых. Утверждается, что на кокаиновых тусовках засветились Джастин Бибер, Леонардо Ди Каприо, а также друзья певца Jay-Z и Beyonce.