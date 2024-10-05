Слуцкий предрёк ядерную катастрофу из-за конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке может вылиться в ядерную катастрофу, если США продолжат поддерживать действия Израиля. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Эскалация на Ближнем Востоке выходит за все пределы. Дальнейшая поддержка Вашингтоном Тель-Авива грозит не просто обострением, но и атомной катастрофой. Прогнозы Жириновского о начале Третьей мировой из-за противостояния Ирана и Израиля пугающе близки к реальности», — написал депутат в телеграм-канале.

Слуцкий напомнил, что власти еврейского государства обещают сокрушительный ответ Ирану на атаку, которая произошла 1 октября. Израиль также отмечал, что не без оснований ждёт помощи от стран-союзников.