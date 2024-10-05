Слуцкий предрёк ядерную катастрофу из-за конфликта на Ближнем Востоке
Слуцкий: Поддержка США действий Израиля может привести к ядерной катастрофе
Ситуация на Ближнем Востоке может вылиться в ядерную катастрофу, если США продолжат поддерживать действия Израиля. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Эскалация на Ближнем Востоке выходит за все пределы. Дальнейшая поддержка Вашингтоном Тель-Авива грозит не просто обострением, но и атомной катастрофой. Прогнозы Жириновского о начале Третьей мировой из-за противостояния Ирана и Израиля пугающе близки к реальности», — написал депутат в телеграм-канале.
Слуцкий напомнил, что власти еврейского государства обещают сокрушительный ответ Ирану на атаку, которая произошла 1 октября. Израиль также отмечал, что не без оснований ждёт помощи от стран-союзников.
Депутат добавил, что в США уже звучат призывы оказать властям Израиля всемерную поддержку, чтобы война не добралась до американцев. Такая аргументация знакома Слуцкому. По его словам, аналогичные доводы были использованы для обоснования накачки оружием Украины, которая постоянно обстреливает Запорожскую АЭС.
Ранее Life.ru писал, что США примут участие в ответе Израиля на атаку Ирана, которая произошла 1 октября. Тем временем Иран заготовил сотни ракет для запуска с западных границ на случай ответных ударов. Позднее в КСИР заявили, что государство ответит ударами по энергообъектам Израиля в случае нападения.
ТАСС / АР / Leo Correa