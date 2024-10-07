«Кроме пиара надо что-то делать»: Адвокат объяснил, почему Лерчек отказалась от услуг Гордон

Блогерша Валерия Чекалина отказалась от услуг Кати Гордон. Юрист пояснила, что Лерчек не желает иметь её в качестве защитника из-за страха перед общественностью.

Как заявила Гордон на странице в соцсети, Лерчек неожиданно отказалась от её услуг без предупреждения и в самом суде. Юрист заявила, что зла на блогершу не держит, но эта ситуация ей неприятна.

«Я считаю, что единственное, в чём неправа Лерина семья, это то, что они не сказали мне этого заранее. Я бы совершенно спокойно, уважая их позицию, ушла. Для меня это был очень неприятный момент, когда я бескорыстно отдалась её защите полностью», — заявила Гордон.

Эту ситуацию в беседе с РИА «ФедералПресс» прокомментировал Адвокат Андрей Алёшкин, который назвал желание юриста помогать блогерше пиаром. Более того он напомнил, что Гордон способна ввести в заблуждение, так как она не является адвокатом.

«Кроме пиара надо что-то делать, а не только рассуждать. И позиционировать себя адвокатом, не являясь таковым, – это введение в заблуждение или вовсе мошенничество», — заявил Алёшкин.

По его словам, желание Гордон помочь Чекалиной лишь создаёт информационный шум, а её вмешательство не имеет реальной юридической основы.