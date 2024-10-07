«Кроме пиара надо что-то делать»: Адвокат объяснил, почему Лерчек отказалась от услуг Гордон
Юрист назвал желание Екатерины Гордон помочь Лерчек «информационным шумом»
Артём Чекалин, адвокат Екатерина Гордон и блогерша Валерия Чекалина. Обложка © Telegram / Гордон и сыновья
Блогерша Валерия Чекалина отказалась от услуг Кати Гордон. Юрист пояснила, что Лерчек не желает иметь её в качестве защитника из-за страха перед общественностью.
Как заявила Гордон на странице в соцсети, Лерчек неожиданно отказалась от её услуг без предупреждения и в самом суде. Юрист заявила, что зла на блогершу не держит, но эта ситуация ей неприятна.
«Я считаю, что единственное, в чём неправа Лерина семья, это то, что они не сказали мне этого заранее. Я бы совершенно спокойно, уважая их позицию, ушла. Для меня это был очень неприятный момент, когда я бескорыстно отдалась её защите полностью», — заявила Гордон.
Эту ситуацию в беседе с РИА «ФедералПресс» прокомментировал Адвокат Андрей Алёшкин, который назвал желание юриста помогать блогерше пиаром. Более того он напомнил, что Гордон способна ввести в заблуждение, так как она не является адвокатом.
«Кроме пиара надо что-то делать, а не только рассуждать. И позиционировать себя адвокатом, не являясь таковым, – это введение в заблуждение или вовсе мошенничество», — заявил Алёшкин.
По его словам, желание Гордон помочь Чекалиной лишь создаёт информационный шум, а её вмешательство не имеет реальной юридической основы.
Екатерина Гордон утверждала, что блогерша отказалась от её услуг из-за страха публичности, однако Алёшкин с этим не согласен. Он также намекнул на аналогичную ситуацию с Еленой Блиновской, где якобы те же лица пытались помочь.
Напомним, в начале октября блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) оказалась в центре нового уголовного дела о незаконных валютных операциях. Её вместе с бывшим мужем Артёмом Чекалиным задержали по подозрению в выводе за границу более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. В их домах прошли обыски, в ходе которых правоохранители изъяли важные документы. Сейчас следствие продолжает изучать их деятельность. Как выяснилось, Чекалина на первом допросе дала признательные показания по делу о валютных операциях. Однако позже она отказалась от своих слов.