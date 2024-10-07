«Даже не пытаются»: ВСУ из-за дефицита снарядов нечем отвечать на наши «Грады», заявил эксперт
Военный эксперт Онуфриенко: ВСУ нечем отвечать на залпы российских «Градов»
Украинские военные впервые сначала СВО оказались бессильны перед залповыми ударами российских «Градов». По словам военного эксперта Михаила Онуфриенко, вэсэушникам нечем ответить, поскольку Запад сократил поставки техники и оружия.
«Обещали поставить более тысячи танков. Около 500 поставили. Но тысячи единиц бронемашин прислали. Сейчас восполняются потери в вооружениях — и то не полностью. По РСЗО (реактивная система залпового огня — Life.ru) вообще не восполняются. 14 поражённых установок по запуску «Хаймерсов» — они не восполнены», — рассказал эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».
В доказательство своих слов Онуфриенко рассказал, что сам недавно вернулся из-под Торецка в ДНР. Там он впервые наблюдал, что в ответ на залпы «Градов» противник «даже не пытался» проводить противобатарейную борьбу.
Отметим, что российские войска продолжают активное наступление в ДНР. В частности, 2 октября они взяли контроль над Угледаром, разместив российский флаг над зданием местной администрации. А 6 октября город полностью зачистили от вэсэушников. На данный момент ВС РФ осуществили прорыв северо-западнее освобождённого Угледара, приблизившись к стратегически важному населённому пункту Богоявленка. В США спрогнозировали, что вскоре Киев потеряет и город Селидово, который также входит в состав ДНР.
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