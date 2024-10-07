«Даже не пытаются»: ВСУ из-за дефицита снарядов нечем отвечать на наши «Грады», заявил эксперт

Украинские военные впервые сначала СВО оказались бессильны перед залповыми ударами российских «Градов». По словам военного эксперта Михаила Онуфриенко, вэсэушникам нечем ответить, поскольку Запад сократил поставки техники и оружия.

«Обещали поставить более тысячи танков. Около 500 поставили. Но тысячи единиц бронемашин прислали. Сейчас восполняются потери в вооружениях — и то не полностью. По РСЗО (реактивная система залпового огня — Life.ru) вообще не восполняются. 14 поражённых установок по запуску «Хаймерсов» — они не восполнены», — рассказал эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».