Эксперт рассказал, как холода ударят по способностям зависящих от НАТО ВСУ

Ситуация в зоне СВО может измениться с наступлением холодов. Поскольку украинская техника, которую поставляет НАТО, не приспособлена к минусовым температурам. Таким мнением поделился капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру».

«Идут дожди, и грунт становится вязкий и для техники, и для людей. Пронизывающие ветра на юге при нулевой температуре даже хуже переносятся, чем в Арктике. <…> Как доказывают события, техника, особенно западная, не приспособлена к таким условиям, наша более приспособлена», — объяснил эксперт.