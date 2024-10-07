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7 октября, 15:22

Эксперт рассказал, как холода ударят по способностям зависящих от НАТО ВСУ

Военный эксперт Дандыкин предрёк сокращение атак дронов ВСУ из-за холодов

Ситуация в зоне СВО может измениться с наступлением холодов. Поскольку украинская техника, которую поставляет НАТО, не приспособлена к минусовым температурам. Таким мнением поделился капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру».

«Идут дожди, и грунт становится вязкий и для техники, и для людей. Пронизывающие ветра на юге при нулевой температуре даже хуже переносятся, чем в Арктике. <…> Как доказывают события, техника, особенно западная, не приспособлена к таким условиям, наша более приспособлена», — объяснил эксперт.

Дандыкин считает, что промозглая и дождливая осенняя погода не позволит ВСУ так же активно использовать для атаки дроны, как это было летом. Кроме того, похолодание повлияет на здоровье бойцов ВСУ. В их рядах много наёмников и советников с Запада, которые менее устойчивы к суровым климатическим условиям, нежели российские военные.

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Уже зимой: Украина потеряет всё после бегства из Угледара, считают в Германии

Однако даже при хороших погодных условиях украинские бойцы терпят поражение за поражением. В частности, 2 октября ВС РФ взяли контроль над Угледаром, разместив российский флаг над зданием местной администрации. А 6 октября город полностью зачистили от вэсэушников. Сейчас силы российской армии устремлены на стратегически важный населённый пункт Богоявленка. Следом киевский режим может потерять город Селидово в ДНР.

Обложка ©

Telegram / V_Zelenskiy_official

Алёна Зиновьева
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