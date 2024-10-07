Сумма ущерба по новому уголовному делу блогера Лерчек может составлять $1 млн

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) и её экс-супруг Артём могли незаконно вывести один миллион долларов за рубеж. Как уточнили в правоохранительных органах, деньги они отмывали через Эмираты последние два года, пока не развелись.

«Бывшими супругами, по предварительным данным, было выведено более 1 млн долларов через ОАЭ с дальнейшим выводом на иностранные счета, вывод продолжался вплоть до их развода. Свыше 250 млн рублей было выведено около двух лет назад», — сообщили в полиции, передаёт ТАСС.