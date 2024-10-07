Сумма ущерба по новому уголовному делу блогера Лерчек может составлять $1 млн
Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) и её экс-супруг Артём могли незаконно вывести один миллион долларов за рубеж. Как уточнили в правоохранительных органах, деньги они отмывали через Эмираты последние два года, пока не развелись.
«Бывшими супругами, по предварительным данным, было выведено более 1 млн долларов через ОАЭ с дальнейшим выводом на иностранные счета, вывод продолжался вплоть до их развода. Свыше 250 млн рублей было выведено около двух лет назад», — сообщили в полиции, передаёт ТАСС.
Напомним, в октябре блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) оказалась в центре свежего уголовного дела о незаконных валютных операциях. Её вместе с экс-супругом задержали по подозрению в незаконном выводе за границу более 250 миллионов рублей. В их домах прошли обыски, в ходе которых правоохранители изъяли важные документы. Лерчек на первом допросе призналась в нелегальном выводе миллионов из России
ТАСС / Щербак Александр