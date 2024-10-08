Life.ru лично проверил «чудодейственность» сеансов Коновалова, и маг не вывез даже головную боль
Журналистка не вылечила головную боль после дорогих сеансов мага Коновалова
Очаровательная журналистка SHOT Настя подтверждает бесполезность дорогих сеансов целителя Коновалова. Она не смогла излечиться от головной боли. Как бы Настёна не прикладывала волшебный буклет мастера — чуда не случилось.
Журналист проверил сеансы Сергея Коновалова. Видео © SHOT
Для чистоты эксперимента мы заставили работать нашу подопытную без выходных, а когда головная боль наконец наступила — отправили на сеанс к Сергею Сергеевичу. Итог: минус 6200 ₽, искалеченная психика и никуда не исчезнувшая головная боль.
Напомним, на сцену ворвался новый целитель, маг и чародей Сергей Коновалов. На забитых до отказа «творческих встречах» кумир пенсионеров учит адептов своего движения «совершать прыжки сознания», «впитывать энергию сферы», то есть Бога, и дышать на воду. Эффект от сеансов моментальный — половина пациентов «помолодела» после первой же встречи с «доктором». Однако стоит преображение недёшево: за пять дней Коновалов заработал в Москве свыше 20 миллионов рублей. Теперь его проверят Следственный комитет и Генпрокуратура. Общественники считают, что Коновалов создал настоящую секту.