Life.ru лично проверил «чудодейственность» сеансов Коновалова, и маг не вывез даже головную боль

Очаровательная журналистка SHOT Настя подтверждает бесполезность дорогих сеансов целителя Коновалова. Она не смогла излечиться от головной боли. Как бы Настёна не прикладывала волшебный буклет мастера — чуда не случилось.

Для чистоты эксперимента мы заставили работать нашу подопытную без выходных, а когда головная боль наконец наступила — отправили на сеанс к Сергею Сергеевичу. Итог: минус 6200 ₽, искалеченная психика и никуда не исчезнувшая головная боль.