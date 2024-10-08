Кардиолог раскрыл, от чего ещё кроме трагических случайностей умирают в горах

Заниматься альпинизмом нельзя всем, у кого есть любое заболевание, неважно — хроническое оно или нет. В горах разрежённый воздух, у человека должна быть потрясающая физическая выносливость. Поэтому если у вас есть какое-то минимальное заболевание или ослаблен иммунитет, то вероятность успешного восхождения будет катастрофически низкой. Если ваш соматический организм (то есть внутренние органы) не очень здоров, то восхождение может стать последним. Особенно нельзя заниматься альпинизмом людям с больной сердечно-сосудистой системой, заболеваниями ЦНС, лёгких.