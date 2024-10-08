Кардиолог раскрыл, от чего ещё кроме трагических случайностей умирают в горах
Врач Кондрахин: Заниматься альпинизмом нельзя людям с болезнями ЦНС и лёгких
Заниматься альпинизмом нельзя всем, у кого есть любое заболевание, неважно — хроническое оно или нет. Обложка © freepik.com / wirestock
Альпинисты — очень крепкие ребята потому, что в горах обостряются любые заболевания, даже простуда. О том, что помимо трагической случайности может сгубить восходителей, Life.ru рассказал терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.
Заниматься альпинизмом нельзя всем, у кого есть любое заболевание, неважно — хроническое оно или нет. В горах разрежённый воздух, у человека должна быть потрясающая физическая выносливость. Поэтому если у вас есть какое-то минимальное заболевание или ослаблен иммунитет, то вероятность успешного восхождения будет катастрофически низкой. Если ваш соматический организм (то есть внутренние органы) не очень здоров, то восхождение может стать последним. Особенно нельзя заниматься альпинизмом людям с больной сердечно-сосудистой системой, заболеваниями ЦНС, лёгких.
Летальные исходы при восхождении на вершины часто связаны с сильными перепадами давления в горах и с огромной физической нагрузкой: вы не только себя «несёте» на вершину, но ещё и рюкзак, оборудование. При восхождении на гору в первую очередь поражаются сердечно-сосудистая и дыхательная системы.
«Восхождение на гору и занятия альпинизмом смогут вынести только очень здоровые и очень выносливые люди, у которых даже вредных привычек нет. И то, даже такие подготовленные люди не всегда справляются, что уж говорить о тех, кто хотя бы немного простудился», — добавил врач.
Напомним, в Непале во время восхождения на гору погибла группа туристов из России. Лишь один из шестерых выжил, поскольку отказался подниматься в последний момент, почувствовав себя плохо. Life.ru публиковал подробности трагедии. Компания-организатор тура сообщила, что причиной смерти скалолазов стало падение с большой высоты. Группа двигалась в связке, но один из туристов сорвался в пропасть, а остальные не успели отстегнуться и упали следом. Тела удалось обнаружить только спустя два дня после случившегося. Поднять их пока не могут.