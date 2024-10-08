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8 октября, 19:27

Житель Вологодской области устроил пожар в бане, пытаясь избавиться от гнезда ос

Сгоревшая баня жителя Вологодской области. Обложка © Telegram / МЧС России

Сгоревшая баня жителя Вологодской области. Обложка © Telegram / МЧС России

Сильный пожар разгорелся в Вологодской области из-за ос, которые жили в бане. 83-летний житель деревни Пахнино решил избавиться от насекомых и их гнезда, но немного не рассчитал, сообщает МЧС России.

Пенсионер решил выкурить ос с помощью дыма. Он взял таз, наполнил его дровами, поджёг и оставил самодельную «дымовую шашку» в бане, а дверь закрыл. Спустя некоторое время мужчина увидел густой дым и побежал спасать своё имущество. Он открыл дверь, а пламя вырвалось и опалило ему руки и лицо. В итоге пострадавший оказался в больнице с сильными ожоговыми травмами.

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Напомним, ранее крупный пожар произошёл в музыкальном театре на улице Карла Маркса в Хабаровске. Происшествие случилось утром 3 октября. Система пожаротушения не сработала. В итоге всё здание сильно обгорело, однако губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил, что театр непременно будет восстановлен. Виновников пожара отправили в СИЗО.

Наталья Афонина
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