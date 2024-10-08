Житель Вологодской области устроил пожар в бане, пытаясь избавиться от гнезда ос

Сильный пожар разгорелся в Вологодской области из-за ос, которые жили в бане. 83-летний житель деревни Пахнино решил избавиться от насекомых и их гнезда, но немного не рассчитал, сообщает МЧС России.

Пенсионер решил выкурить ос с помощью дыма. Он взял таз, наполнил его дровами, поджёг и оставил самодельную «дымовую шашку» в бане, а дверь закрыл. Спустя некоторое время мужчина увидел густой дым и побежал спасать своё имущество. Он открыл дверь, а пламя вырвалось и опалило ему руки и лицо. В итоге пострадавший оказался в больнице с сильными ожоговыми травмами.