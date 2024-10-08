Двое российских альпинистов погибли во время восхождения на гору Казбек в Грузии. По данным SHOT, ими оказались 35-летний основатель и руководитель московского клуба «Перезагрузка» Александр Пинчук и 41-летний турист Антон Старк.

Пинчук целует талисман и говорит, что всё будет отлично. Видео © SHOT

Перед началом восхождения Пинчук делился видео, на котором целовал талисман и утверждал, что «всё будет отлично». Старк же за несколько дней до трагедии публиковал фотографии горы Арарат с подписью «Скоро!».

Погибшие россияне. Фото © SHOT