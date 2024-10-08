Двое российских альпинистов погибли во время восхождения на гору Казбек в Грузии
Двое российских альпинистов погибли во время восхождения на гору Казбек в Грузии. По данным SHOT, ими оказались 35-летний основатель и руководитель московского клуба «Перезагрузка» Александр Пинчук и 41-летний турист Антон Старк.
Пинчук целует талисман и говорит, что всё будет отлично. Видео © SHOT
Перед началом восхождения Пинчук делился видео, на котором целовал талисман и утверждал, что «всё будет отлично». Старк же за несколько дней до трагедии публиковал фотографии горы Арарат с подписью «Скоро!».
Погибшие россияне. Фото © SHOT
Трагедия произошла ещё в субботу. Замёрзшие тела двух россиян нашли в пещере на высоте 4700 метров, после чего их вертолётами доставили в больницу. Предварительной причиной смерти названа гипотермия. Восхождение проходило в плохую погоду. Друзья и близкие Александра Пинчука называют его очень опытным гидом.
Ранее в Непале во время восхождения на гору погибла группа туристов из России. Лишь один из шестерых выжил, поскольку отказался подниматься в последний момент, почувствовав себя плохо. Life.ru публиковал подробности трагедии. Компания-организатор тура сообщила, что причиной смерти скалолазов стало падение с большой высоты. Группа двигалась в связке, но один из туристов сорвался в пропасть, а остальные не успели отстегнуться и упали следом. Тела удалось обнаружить только спустя два дня после случившегося. Поднять их пока не могут.