Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
8 октября, 12:49

Двое российских альпинистов погибли во время восхождения на гору Казбек в Грузии

Двое российских альпинистов погибли во время восхождения на гору Казбек в Грузии. По данным SHOT, ими оказались 35-летний основатель и руководитель московского клуба «Перезагрузка» Александр Пинчук и 41-летний турист Антон Старк.

Пинчук целует талисман и говорит, что всё будет отлично. Видео © SHOT

Перед началом восхождения Пинчук делился видео, на котором целовал талисман и утверждал, что «всё будет отлично». Старк же за несколько дней до трагедии публиковал фотографии горы Арарат с подписью «Скоро!».

Погибшие россияне. Фото © SHOT

Погибшие россияне. Фото © SHOT

Трагедия произошла ещё в субботу. Замёрзшие тела двух россиян нашли в пещере на высоте 4700 метров, после чего их вертолётами доставили в больницу. Предварительной причиной смерти названа гипотермия. Восхождение проходило в плохую погоду. Друзья и близкие Александра Пинчука называют его очень опытным гидом.

Кардиолог раскрыл, от чего ещё кроме трагических случайностей умирают в горах
Кардиолог раскрыл, от чего ещё кроме трагических случайностей умирают в горах

Ранее в Непале во время восхождения на гору погибла группа туристов из России. Лишь один из шестерых выжил, поскольку отказался подниматься в последний момент, почувствовав себя плохо. Life.ru публиковал подробности трагедии. Компания-организатор тура сообщила, что причиной смерти скалолазов стало падение с большой высоты. Группа двигалась в связке, но один из туристов сорвался в пропасть, а остальные не успели отстегнуться и упали следом. Тела удалось обнаружить только спустя два дня после случившегося. Поднять их пока не могут.

Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
  • Новости
  • Грузия
  • Происшествия
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров