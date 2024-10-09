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9 октября, 09:28

Захарова заявила, что политики в США «на короткой ноге» с секс-индустрией

Захарова: Американские политики непосредственно связаны с секс-индустрией США

Американские политики имеют непосредственное отношение к секс-индустрии в США, утверждает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Об этом сообщает радио Sputnik.

Со слов Захаровой, всё, что происходит на «белых вечеринках», подобных тем, что устраивал скандальный рэпер Пи Дидди, утекает и дальше, отражаясь на внутренней и внешней политике США.

«Они распространяли всё это и на международные дела. Те, кто давал понять, что аффилированны с Пи Дидди в рамках белых вечеринок, не доходя до сути, но бравируя этим, они были вовлечены в комментарии в том числе по международной политике», – считает дипломат.

Представитель МИД подчеркнула, что в Штатах создали целую сеть по распространению информации в обществе, которая функционировала за счёт шантажа через компрометирующие видео. В неё входили звёзды шоу-бизнеса и «фабрики грёз» первой величины. Из-за своей популярности они могли внедрять в массы те мысли и идеи, которые считало нужным внедрить американское руководство.

В качестве примера связи политиков с секс-индустрией дипломат привела беседу Дидди с Бараком Обамой.

«Эта запись есть, она доступна. Пи Дидди берёт интервью у Барака Обамы, который в 2004 году был сенатором штата Иллинойс. Что говорит ему американский репер в этом интервью? Он говорит, что этот человек будет президентом Соединённых Штатов Америки. И буквально прошло пять лет, и Обама стал президентом», – отметила Захарова.

Дочь Киркорова пошутила об участии отца в скандальных вечеринках P. Diddy
Дочь Киркорова пошутила об участии отца в скандальных вечеринках P. Diddy

Ранее Мария Захарова заметила, что тёмные делишки Puff Daddy просто не могли раз за разом проходить мимо полиции и ФБР.

Напомним, в Голливуде вспыхнул грандиозный скандал вокруг рэпера и продюсера P. Diddy, который проиграл суд по иску об изнасиловании мужчины. Затем под него начали копать, находя свидетелей, которые рассказывали, что за чернь творилась на тусовках у Дидди. В итоге ему были предъявлены обвинения в сутенёрстве и торговле людьми.

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Telegram / МИД РФ

Владимир Озеров
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