Захарова заявила, что политики в США «на короткой ноге» с секс-индустрией

Американские политики имеют непосредственное отношение к секс-индустрии в США, утверждает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Об этом сообщает радио Sputnik.

Со слов Захаровой, всё, что происходит на «белых вечеринках», подобных тем, что устраивал скандальный рэпер Пи Дидди, утекает и дальше, отражаясь на внутренней и внешней политике США.

«Они распространяли всё это и на международные дела. Те, кто давал понять, что аффилированны с Пи Дидди в рамках белых вечеринок, не доходя до сути, но бравируя этим, они были вовлечены в комментарии в том числе по международной политике», – считает дипломат.

Представитель МИД подчеркнула, что в Штатах создали целую сеть по распространению информации в обществе, которая функционировала за счёт шантажа через компрометирующие видео. В неё входили звёзды шоу-бизнеса и «фабрики грёз» первой величины. Из-за своей популярности они могли внедрять в массы те мысли и идеи, которые считало нужным внедрить американское руководство.

В качестве примера связи политиков с секс-индустрией дипломат привела беседу Дидди с Бараком Обамой.

«Эта запись есть, она доступна. Пи Дидди берёт интервью у Барака Обамы, который в 2004 году был сенатором штата Иллинойс. Что говорит ему американский репер в этом интервью? Он говорит, что этот человек будет президентом Соединённых Штатов Америки. И буквально прошло пять лет, и Обама стал президентом», – отметила Захарова.