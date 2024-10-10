Гончаренко*: Генпрокурора Украины Костина могут отправить послом в Нидерланды
Генеральный прокурор Украина Андрей Костин. Обложка © Wikipedia
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин может отправиться в отставку по решению властей, перейдя на должность посла в Нидерландах. Данными сведениями поделился депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Кто сменит его на данном посту, пока неизвестно.
«Действующего генпрокурора Костина планируют уволить с должности и назначить послом в Нидерланды», — написал он в социальных сетях.
Череда многочисленных отставок и перестановок во властной структуре Украины стремительно началась в сентябре. Уже в начале осени по решению Верховной рады было назначено девяти новых министров. Так, например, экс-работник офиса президента Андрей Сибига заступил на пост главы МИД вместо Дмитрия Кулебы. Также заявление об отставке подали главы Минюста, Минстратегпрома и Минприроды Украины и ряд других депутатов. А сейчас украинские СМИ активно обсуждают возможную отставку Буданова*, а также министра обороны Украины Рустема Умерова.
* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.