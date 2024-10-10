Гончаренко*: Генпрокурора Украины Костина могут отправить послом в Нидерланды

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин может отправиться в отставку по решению властей, перейдя на должность посла в Нидерландах. Данными сведениями поделился депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Кто сменит его на данном посту, пока неизвестно.