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10 октября, 07:00

Гончаренко*: Генпрокурора Украины Костина могут отправить послом в Нидерланды

Генеральный прокурор Украина Андрей Костин. Обложка © Wikipedia

Генеральный прокурор Украина Андрей Костин. Обложка © Wikipedia

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин может отправиться в отставку по решению властей, перейдя на должность посла в Нидерландах. Данными сведениями поделился депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Кто сменит его на данном посту, пока неизвестно.

«Действующего генпрокурора Костина планируют уволить с должности и назначить послом в Нидерланды», — написал он в социальных сетях.

Украинские СМИ анонсировали отставку Буданова*
Украинские СМИ анонсировали отставку Буданова*

Череда многочисленных отставок и перестановок во властной структуре Украины стремительно началась в сентябре. Уже в начале осени по решению Верховной рады было назначено девяти новых министров. Так, например, экс-работник офиса президента Андрей Сибига заступил на пост главы МИД вместо Дмитрия Кулебы. Также заявление об отставке подали главы Минюста, Минстратегпрома и Минприроды Украины и ряд других депутатов. А сейчас украинские СМИ активно обсуждают возможную отставку Буданова*, а также министра обороны Украины Рустема Умерова.

* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Мария Любицкая
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